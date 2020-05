IF Goiano oferece 6,5 mil vagas para cursos gratuitos; inscrições abertas

O Instituto Federal Goiano (IF Goiano) está com inscrições abertas para 33 cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade a distância (EAD). Ao todos são ofertadas 6,5 mil vagas e o prazo para se candidatar a uma delas é até 14 de maio, somente pela internet. As inscrições, assim como os cursos, são gratuitas.

As aulas são oferecidas pelas unidades de Campos Belos, Catalão, Cristalina, Hidrolândia, Ipameri, Iporá, Morrinhos, Posse, Rio Verde e Urutaí. Segundo o edital, os cursos exigem níveis diferentes de escolaridade, sendo de ensino fundamental incompleto (ao menos até o 5º ano) até o ensino médio completo. As idades mínimas também podem variar entre 15 e 18 anos.

Como se inscrever nos cursos gratuitos do IF Goiano

A inscrição para os cursos gratuitos será efetuada via internet, por meio do Sistema de Seleção do IF Goiano, disponível no endereço eletrônico www.ifgoiano.edu.br. O período foi aberto no dia 1º e segue até o dia 14 de maio. O início das aulas está agendado para os dias 25 e 29 de maio.

Para se inscrever é necessário: Possuir e-mail válido do google; estar logado em uma conta Google; ter em mãos os números do RG e CPF, que serão incluídos no formulário de inscrição; possuir escolaridade e idade mínimas no ato da inscrição, de acordo com o Guia de Cursos FIC (2016) e anexo I deste Edital; e preencher corretamente todos os itens do formulário, e ao final, clicar em “Enviar”.

Ainda de acordo com o edital, o IF Goiano divulgará a lista dos candidatos contemplados, no endereço eletrônico www.ifgoiano.edu.br, no dia 17 de maio, bem como a lista de candidatos em cadastro reserva. Caso o número de inscritos seja maior que o número de vagas, o critério para seleção será a idade do candidato, onde o de maior idade terá prioridade.

Cursos gratuitos online

Veja abaixo a lista de cursos gratuitos ofertados pelo IF Goiano durante a pandemia do novo coronavírus:

Administrador de banco de dados

Agente de combate às endemias

Agente de desenvolvimento socioambiental

Agente de desenvolvimento cooperativista

Agente de informações turísticas

Agricultor orgânico

Agricultor agroflorestal

Almoxarife

Assistente administrativo

Assistente de contabilidade

Assistente de logística

Assistente de recursos humanos

Assistente financeiro

Auxiliar de fiscalização ambiental

Auxiliar pedagógico

Balconista de farmácia

Cadista para construção civil

Cervejeiro

Churrasqueiro

Contador de história

Criador de peixes em viveiros escavados

Fruticultor

Gestor de microempresa

Mensageiro em meio de hospedagem

Microempreendedor individual

Piscicultor

Produtor de cerveja

Programador de sistemas

Programador web

Promotor de vendas

Operador de computador

Recepcionista

Vendedor

Confira aqui o edital na íntegra.