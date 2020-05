Localizado em Niquelândia homem com covid-19 que violou quarentena no Pará

Um homem de 35 anos, diagnosticado com covid-19, foi localizado em Niquelândia, no Norte de Goiás, após violar a quarentena mínima obrigatória de 14 dias, em Parauapebas, no Pará, onde trabalha. A informação foi confirmada pela secretária de Saúde de Niquelândia, Cida Gomes, nesta quinta-feira (7/5).

Em entrevista à Rádio Mantiqueira, a secretária explicou que, além do homem, vieram também a esposa, as duas filhas e a sogra dele. Em Parauapebas, o paciente trabalha na Vale; a médica da empresa o colocou em quarentena, após o diagnóstico da doença.

Ele deixou a cidade oito dias após testar positivo para a covid-19. O homem relatou que retornou à Niquelândia, onde nasceu, porque a sogra é do grupo de risco e se caso ocorresse algum problema com ela, com a esposa ou com as filhas, eles estariam perto da família, em Goiás.

Saúde de Niquelândia orientou familiares de homem de 35 anos que violou quarentena no Pará

A secretária explicou ainda que os pais do homem, que moram em Niquelândia, foram orientados a acionar a Saúde em caso de sintomas. Até o momento, nem eles e nem a família que viajou com o homem apresentaram sintomas da doença.

“Pelo fato deles [parentes] não estarem doentes, nós não temos autonomia para obriga-los a permanecer em quarentena. Porém, se eles desobedecerem nossa recomendação de permanecer recolhidos em casa, nós poderemos acionar sim a Polícia Militar e até mesmo requisitar apoio do Ministério Público, nesse sentido. Todos estão cientes do que eles fizeram, ao retornar de Parauapebas aqui para Niquelândia”, ponderou Cida em entrevista.

Niquelândia tem um confirmados da covid-19. Trata-se de uma moradora da cidade que voltou de Manaus. A Saúde alerta para que os moradores continuam cumprindo as regras de distanciamento social, assim como o uso de mascarás e outras medidas de higiene no combate ao novo coronavírus.