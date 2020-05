Prefeitura de Goiânia fiscaliza protocolos contra o corona em comércios de Campinas

Os comércios de Campinas, setor de Goiânia famoso pelas intensas atividades comerciais, estão sendo alvos de fiscalização na manhã desta sexta-feira por parte da prefeitura, que pretende verificar se os protocolos de segurança contra o coronavírus estão sendo cumpridos e se há estabelecimentos sem autorização funcionando.

A ação da Central Covid-19 teve início às 8h de hoje, na Praça da Matriz. Segundo a prefeitura, o setor Campinas não tem um grande número de casos confirmados de coronavírus, entretanto, é onde se concentra principalmente os estabelecimentos comerciais, sendo que a maioria não está autorizada a funcionar no período de quarentena.

A prefeitura informou ainda que a fiscalização vai verificar se alguma loja que não pode funcionar está aberta, se quem está autorizado cumpre os protocolos de segurança contra a covid-19 estabelecido no decreto 9653 do governo do Estado, além de prédios residenciais e comerciais.

Central de Fiscalização Covid-19, que faz ação nesta manhã em comércios de Campinas, é integrada por auditores de vários órgãos

Com o foco em verificar o devido cumprimento das medidas de segurança de combate à proliferação do novo coronavírus na capital, a Central de Fiscalização Covid-19 reúne auditores fiscais de secretarias como Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação ( Seplanh), Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade ( SMT), Agência Municipal de Meio Ambiente ( Amma), além de agentes da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

A partir desta sexta-feira (8/5), uma equipe de auditores da Centra Covid-19 começa a se reunir com administradores de condomínios em toda a cidade de Goiânia. A proposta é orientar e reforçar as regras para as áreas de lazer e convivência , procedimentos de equipes de limpeza, de porteiros, reuniões e entregas delivery, por exemplo.

Se houver denúncias de irregularidades, o condomínio poderá receber penalidade.