Tempo em Goiás: fim de semana não deve ter chuva

O tempo em Goiás neste fim de semana deve ser seco e com o sol entre nuvens, com a temperatura atingindo máximas moderadas. Essa é a previsão para o estado é do instituto Climatempo.

De acordo com o instituto, hoje (8/5), o dia deve ser de sol com algumas nuvens. As chances de chuva, segundo o Climatempo, são de 0%. A máxima deve ser de 28º e a mínima de 19º.

As chances de chuva no sábado e domingo também são de 0%. A máxima deve ser de 29º e mínima de 17º no sábado. O domingo deve ser um pouco mais quente, com máxima de 31º e mínima de 18º.

Tempo em Goiás: frente fria atinge todo o estado

Uma frente fria trouxe chuva e provocou queda nas temperaturas em Goiás. Ela já está atuando no estado, e foi sentida principalmente a partir da última quinta-feira (7/5). Até o final de semana, algumas regiões do estado podem registrar temperaturas abaixo de 10°C.

Para Elizabete Ferreira, chefe do Instituto Nacional de Meteorologia de Goiás (Inmet), a queda de temperatura é de cerca de 5°C no estado. Na quarta-feira, dia 6/5, a máxima em Goiânia foi de 30°C e na quinta-feira foi de 26°C. “Então, nos próximos dias, as pessoas vão sentir o tempo mais frio, principalmente no início da manhã”, disse.

A partir do final de semana, essa frente fria, que está associada a uma massa de ar frio, já vai ter deixado de atuar no estado, mas as temperaturas continuarão baixas, só que com umidade mais baixa. Entretanto, já há a previsão de chegada de novas frentes frias a partir da próxima semana.

Um fator que também deve ser levado em conta é a amplitude térmica. Enquanto as manhãs podem ter temperaturas de cerca de 10ºC, as tardes podem atingir 25°C.