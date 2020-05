Celulares e chips são encontrados dentro de sabão em pó no presídio de Ipameri

Na tarde desta sexta-feira (8/5), celulares, chips e outros eletrônicos foram encontrados dentro de sabão pó que seria entregue aos detentos do presídio de Ipameri, a 199 quilômetros de distância de Goiânia.

Conforme informações, a interceptação aconteceu no momento que os itens deixados por familiares e amigos de detentos foram revistados. Todos os materiais estavam escondidos em pacotes de sabão em pó deixados na Cobal.

Diante disso, os servidores conseguiram encontrar 15 celulares, 14 chips de operadora, carregadores para os eletrônicos, 10 fones de ouvido e porções de drogas.

Segundo a 4ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), foram abertos procedimentos administrativos internos para apurar o fato e, posteriormente, aplicar das sanções disciplinares aos presos destinatários dos materiais. Os objetos foram apreendidos e deixados à disposição das autoridades policiais para as providências necessárias.

Além dos celulares e chips encontrados dentro de sabão em pó no presídio de Ipameri, outros foram encontrados dentro de chuveiro no presídio de Catalão

Durante uma revista em itens que seriam deixados no presídio na tarde da última quinta-feira (7/5), foram encontrados dois celulares dentro de um chuveiro, em Catalão. Os aparelhos foram localizados por servidores da unidade.

De acordo com a 4ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), o flagrante ocorreu no momento em que um servidor identificou os eletrônicos escondidos no objeto com o auxílio de um equipamento de scanner.

Os eletrônicos seriam entregues para um detento da unidade que cumpre pena no presídio por homicídio. Conforme informações, os objetos estavam em posse de uma jovem, de 21 anos. Diante dos fatos, ela foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias.

A direção da unidade abriu procedimentos administrativos internos para apurar os fatos e, após averiguações, aplicar as devidas sanções disciplinares ao destinatário, conforme previsto em lei. Os celulares foram apreendidos e estão à disposição das autoridades.