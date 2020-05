Com 9 casos confirmados de covid-19, Uruaçu registra 1ª recuperação

Na noite da última sexta-feira (8/5), a Prefeitura Municipal de Uruaçu fez o anúncio de uma boa notícia para a cidade. Com 9 casos confirmados de covid-19, foi registrada a 1ª recuperação.

Conforme nota divulgada, o primeiro paciente testado positivo, no dia 29 de abril, ficou 14 dias em isolamento domiciliar e já não apresenta sintomas do novo coronavírus. Trata-se de um homem, de 60 anos, motorista de caminhão. Veja a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde de Uruaçu informa que, de acordo com relatório médico da vigilância epidemiológica, o primeiro paciente testado positivo para covid-19 de Uruaçu, após 14 dias de isolamento domiciliar, apresenta ausência de sintomas e soroconversão em teste rápido. Dessa forma, de acordo com os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, o paciente está curado. Apenas uma batalha vencida, mas a guerra contra o covid-19 continua em Uruaçu e a atenção e empenho da população nas medidas de prevenção são imprescindíveis. Cada um deve fazer sua parte para o sucesso de todos.

Os 9 casos confirmados de covid-19 em Uruaçu

Na tarde desta sexta-feira (8/5), a Secretaria Municipal de Saúde de Uruaçu informou que foram confirmados 4 novos casos de covid-19 na cidade, sendo que dois deles trabalham em transporte interestadual.

De acordo com o boletim de ontem, quinta-feira (7/5), a cidade contava com quatro casos, mas o número subiu para nove nesta sexta-feira (8/5), pois outras quatro pessoas testaram positivo para covid-19.

O sexto e sétimo casos confirmados são de contato intradomiciliar, onde os novos infectados, de 12 de 19 anos, tiveram contato com uma paciente que já havia testado positivo. Eles vieram de outro estado e já estão em isolamento domiciliar.

Os outros dois casos confirmados são de pacientes do sexo masculino, com idades entre 30 e 49 anos, que trabalham com transporte interestadual. Conforme informações, todos estão estáveis, em isolamento domiciliar e sendo monitorados pela vigilância epidemiológica.