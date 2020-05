Com dia ‘D’ cancelado, vacinação contra gripe segue até junho em Goiânia

Começa na próxima segunda-feira (11/5), em Goiânia, a vacinação contra gripe para o terceiro grupo prioritário. O Dia D da campanha estava marcado para este sábado (9/5), mas foi cancelado para evitar aglomeração de pessoas, por conta da pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19. A Campanha Nacional contra a Influenza foi prorrogada até 6 de junho.

Integram o grupo prioritário da terceira fase os professores das escolas públicas e privadas, puérperas (mulheres que deram à luz até 45 dias), crianças entre 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com deficiência e adultos de 55 a 59 anos de idade.

As gestantes que estariam neste grupo já estão sendo vacinadas desde o segundo grupo por orientação do Governo de Goiás, considerando os riscos elevados de hospitalização e mortalidade. Caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários também foram incluídos na segunda fase de imunização pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Ofício Nº 171 publicado em 02/04.

Terceira fase da vacinação contra gripe será divida em duas etapas, informa Saúde de Goiânia

A Campanha de Vacinação contra Influenza (gripe) começou no dia 23 de março. A terceira fase da campanha de vacinação contra gripe será divida em duas etapas. Veja abaixo as datas:

1ª etapa de 11 a 17 de maio

Puérperas, crianças entre 06 meses a menores de 06 anos, pessoas com deficiência

2ª etapa de 18 de maio a 6 de junho

Professores das escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos de idade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), 170 mil doses estão disponíveis para aplicação em Goiânia. A meta é vacinar 90% dos indicados. O balanço divulgado pela gerência de imunização da SMS mostra que desde o início da campanha de Vacinação contra a Influenza, 289.785 pessoas dos grupos prioritários foram imunizadas.

São 65 pontos de vacinação que atendem todas as regiões da capital. Clique aqui e confira os locais de vacinação.