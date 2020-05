Congresso decreta luto oficial por 10 mil mortes por covid-19 no Brasil

O Congresso Nacional decretou luto oficial de três dias em razão das dez mil mortes causadas pelo novo coronavírus no Brasil. O país ultrapassou a marca de 10 mil mortes neste sábado, segundo dados disponíveis na plataforma de compilação de dados elaborada pela Universidade Johns Hopkins. São 146.894 casos confirmados de covid-19 no país, com e 59.297 recuperados e 10.017 óbitos, o que resulta em um índice de letalidade de 6,8%.

Até sexta-feira, 8, ultimo dado disponibilizado pelo Ministério da Saúde, o Brasil contabilizava 9.897 óbitos por covid-19.

A bandeira em frente ao Congresso, na praça dos Três Poderes, em Brasília, será hasteada a meio-mastro às 14h. De acordo com o ato, publicado em edição extra do Diário Oficial, ficam proibidas quaisquer celebrações, comemorações ou festividades enquanto durar o luto.