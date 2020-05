Mães X pandemia: “Importante é se conectar a quem amamos”, diz psicóloga

A pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19, mudou a rotina e a vida de todos os brasileiros. Festas de casamentos foram canceladas ou adiadas, assim como aniversários, formaturas e outros momentos importantes para comemorar com os amigos e familiares. A necessidade do isolamento social neste momento também mudará o Dia das Mães, celebrado neste domingo, 10 de maio.

O tradicional almoço de Dia das Mães pode não ocorrer em muitos lares. Algumas delas passarão a data sozinhas, isoladas por segurança, como, por exemplo, as mães dos profissionais da área da saúde e das demais atividades essenciais. Outras, que cumprem quarentena com a família, poderão comemorar o dia com os filhos. O fato é que a mudança ocorre para todos e tem efeitos diferentes em cada pessoa.

Priscilla Marçola, psicóloga clínica na linha cognitivo comportamental, explica que o momento atual traz a oportunidade para reflexão. Nesse Dia das Mães, segundo ela, é preciso um olhar atento tanto para a mãe quanto para o filho, principalmente quando não se pode ter contato.

“É interessante olhar para os dois ângulos que essa situação nos coloca. É difícil para a mãe, mas também para o filho privado de estar com ela. Mesmo que façamos uma compreensão racional acerca do assunto, precisamos cuidar dos nossos pensamentos para que não dê margem para sentimentos que só irão piorar o cenário”, explica ao Dia Online.

Dia das Mães em tempos de pandemia: “Reinvente-se!”

A psicóloga pondera que a dica, nesse momento, para as mães e filhos que estão longe é se reinventar. “Chamadas de vídeos durante o almoço, conversa no telefone, não pelo WhatsApp, com frases curtas de “tudo bem?”. O importante é se conectar a quem amamos, mesmo que a distância. Demonstrar”, ponderou Priscilla.

Durante a pandemia, a rotina de toda a família muda. Muitas mães, em especial as que estão com os filhos pequenos, podem se sentir sobrecarregadas com as atividades domésticas, com os deveres das crianças e com o home office, para as que trabalham de casa. Marçola explica que o equilíbrio é tudo.

“Mais uma vez, temos a oportunidade para fazer desse momento algo valioso e saudável. Estar com os filhos é uma dádiva que muitas vezes precisamos abrir mão para trabalhar e honrar outros compromissos. Estabelecer uma rotina com as programações do dia, ajuda muito para que não aja uma sobrecarga nas mães. Reserve o momento para trabalhar nas horas mais tranquilas do dia, aquelas em que as crianças dormem ou aceitam se distrair com outras tarefas”, indica a psicóloga.

Priscilla continua: “Tire 1 ou 2 dias na semana para adiantar a comida que será feita para os próximos dias. Separe o tempo para brincar com os filhos. Fazendo um cronograma do dia, ficará muito mais fácil executar todas as tarefas sem lutar contra o tempo. Equilíbrio é tudo. Todos estão tendo que se adaptar a um contexto.”

Mães, filhos e as informações sobre a pandemia

Outro assunto de importância entre mães e filhos é a própria pandemia. Para algumas mães, é complicado lidar com o excesso de informações a respeito do novo coronavírus. Falar sobre o tema com os filhos é importante e, segundo a psicologa, a melhor forma é sempre dizendo a verdade.

“Explicar qual a situação do nosso país é muito importante tanto para ensinarmos a importância da higiene nesse momento, quanto para inseri-los em um momento histórico e caótico do qual eles fazem parte. É importante dizer o problema e também soluções para serem trabalhadas em família. Colaboração dos filhos nas tarefas domésticas e proximidade para executar tarefas juntos, é uma forma para melhorar a dinâmica familiar.”

Outra dica importante dada pela especialista, para reduzir o estresse durante a pandemia, é “se informando e respeitando todas as orientações de prevenção à doença e trazendo coisas positivas para o dia. Boas notícias, boas leituras, exercícios físicos feitos em casa, música, atividades manuais. Quanto mais tarefas positivas colocarmos no nosso dia, mais nossa mente se concentra em manter esse padrão de pensamento e sentimento”, conclui.

*Priscilla Marçola é psicóloga clínica na linha cognitivo comportamental, com formação em hipnose, PNL, Barras Access Consciousness , Terapia Quântica, Consteladora Familiar, Consultora de sono, amamentação e Materno Infantil.