Acidente entre carro e caminhão deixa uma vítima na GO-469, em Trindade

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, na manhã de sábado (9/5), para atender uma ocorrência de trânsito, onde um acidente entre um carro e um caminhão deixou uma vítima na GO-469, em Trindade, Região Metropolitana de Goiânia.

Conforme informações, após a batida com o caminhão de grande porte, a vítima, de aproximadamente 30 anos, ficou ferida e precisou ser encaminhada para uma unidade de saúde.

Quando chegaram no local, os bombeiros encontraram a vítima consciente, com traumatismo cranioencefálico, corte contuso no pescoço e dor torácica abdominal.

Diante disso, os militares realizaram os procedimentos de primeiros socorros e encaminharam a vítima para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde recebeu atendimento médico. Ainda não há informações sobre o atual estado de saúde da vítima.

Além do acidente entre carro e caminhão que deixou uma vítima na GO-469, em Trindade, outro deixou dois mortos na Marginal Botafogo, em Goiânia

Um grave acidente com dois mortos foi registrado no início da manhã de sábado (2/5), na Marginal Botafogo, em Goiânia. A batida envolveu um carro e uma motocicleta.

De acordo com investigações da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o acidente aconteceu no cruzamento com a esquina da Rua 10, no Setor Leste Universitário.

Conforme informações e vestígios no local, uma das vítimas, Airton Antônio Palati, de 51 anos, pilotava uma motocicleta pela Marginal Botafogo, sentido Centro para Setor Pedro Ludovico. A outra vítima, Cassiano Moreira dos Santos Filho, de 26 anos, trafegava em um carro pela mesma avenida e sentido.

Entretanto, por motivos ainda desconhecidos, o carro bateu contra a motocicleta e depois capotou, momento que saiu da pista para a direita e parou encostado em uma árvore, com as quatro rodas para cima.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência, mas constatou as mortes das vítimas quando chegou no local. O motociclista caiu fora da pista e o motorista do carro ficou preso às ferragens.