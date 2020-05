Entregador de app morre após acidente com caminhão, em Goiânia

Um entregador de app, de 26 anos, morreu na noite deste sábado (9/5) após um acidente com um caminhão, na Rua José Hermano, em Campinas, na região central de Goiânia.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o acidente aconteceu por volta de 21h. Conforme informações de testemunhas e vestígios no local, o entregador de app trafegava pela Avenida Anhanguera, pilotando uma motocicleta, quando foi surpreendido por um caminhão.

O veículo era conduzido por um homem, de 50 anos, na rua José Hermano. Quando notou a presença do caminhão, o entregador de app teria tentado frear, mas perdeu o controle da direção e caiu no asfalto.

Diante disso, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para socorrer o entregador de app, mas ele não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada no local.

Segundo a Dict, não foram identificadas marcas de colisão entre os veículos e não se sabe ao certo quem desrespeitou a sinalização semafórica. A delegacia agora busca filmagens para esclarecer o ocorrido.

O motorista do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo.

Entregador por app morre após acidente com carro, em Goiânia

Um entregador por app, de 26 anos, morreu após se envolver em um acidente com um carro no último dia 15 de fevereiro, na Avenida Rio Verde, em Goiânia.

De acordo coma Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict), o motociclista, Clayton Bismarcks Duncan, conduzia uma Yamaha Fazer YS 250, cor preta pela Avenida Rio Verde, sentido Jardim Presidente para Setor Garavelo.

Já o outro veículo, um Chevrolet Ônix, cor cinza, também trafegava pela Avenida Rio Verde, porém no sentido contrário.

Segundo vestígios no local, o motorista do carro realizou uma conversão à esquerda na abertura do canteiro central e, neste momento, a motocicleta bateu na lateral direta do veículo.

A vítima Clayton Bismarks Duncan Santana não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. A vítima estava com uma caixa utilizada para entrega de comida por aplicativo.

O condutor do Ônix permaneceu no local do fato, foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo.