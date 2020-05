Goiás ocupa último lugar em ranking de isolamento no país, diz pesquisa

Goiás ocupa o último lugar no ranking de isolamento social no país (37,44%), de acordo com levantamento da Base In Loco, divulgado na plataforma da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). Até às 20h deste domingo (10/5), o estado registrava 1.095 casos confirmados da covid-19 e 47 mortes. Outras 11.896 notificações seguem em investigação.

Segundo os dados, no ranking de isolamento social, Goiás fica atrás de Mato Grosso, que tem apenas 38,03% de taxa de isolamento. O estado com maior taxa é o Ceará, que registra 50,76% de índice de isolamento. Em segundo lugar está o Amapá, com 50,71%. Os números foram computados até sábado (9/5).

Veja abaixo o índice de isolamento social por estado:

Ceará: 50,76%

Amapá: 50,71%

Pará: 49,15%

Amazonas: 48,53%

Acre: 48,11%

Maranhão: 47,63%

Rio de Janeiro: 46,47%

Pernambuco: 45,20%

São Paulo: 43,47%

Rondônia: 43,22%

Alagoas: 43,15%

Distrito Federal: 42,49%

Bahia: 42,43%

Piauí: 42,26%

Ria Grande do Sul: 42%

Sergipe: 41,90%

Espírito Santo: 41,70%

Paraíba: 41,67%

Roraima: 41,21%

Santa Catarina: 40,03%

Minas Gerais: 40%

Paraná: 39.65%

Rio Grande do Norte: 39,57%

Tocantins: 38,77%

Mato Grosso do Sul: 38,69%

Mato Grosso: 38,03%

Goiás: 37,44%

Isolamento social cai em Goiás e números de covid-19 em bairros de Goiânia aumenta

Outro levantamento, agora feito pela Universidade Federal de Goiás (UFG), aumentou o número casos da covid-19 nos bairros de Goiânia. Conforme os dados, setores afastados das regiões nobre e central já apresentam cinco ou mais casos da doença, como o Setor Candida de Morais, com cinco casos confirmados, e a Vila João Vaz, com seis.

Veja abaixo a lista com os bairros com mais casos de covid-19:

Setor Bueno: 65

Setor Oeste: 55

Jd. Goiás: 23

Setor Marista: 22

Jardim América: 21

Setor Pedro Ludovico: 20

Parque Amazônia: 15

Setor Aeroporto: 13

Setor Leste Universitário: 13

Jd. Valência: 10

Setor Bela Vista: 10

Setor Jaó: 10

Setor Central: 10

Jd. Novo Mundo: 10

Res. Aldeia do Vale: 9

Setor Negrão de Lima: 9

Setor Sul: 9

Jd. Guanabara: 8

Alphaville Flamboyant: 8

Setor Urias Magalhães: 8

Setor Sudoeste: 7

Res. Eldorado: 6

Setor Leste Vila Nova: 6

Vila João Vaz: 6

Goiânia 2: 5

Setor Candida de Morais: 5

Res. Jardim Florença: 5

Cidade Jardim: 5

Alto da Glória: 5

Santa Genoveva: 5

Vila Concórdia: 5

Portal do Sol II: 5

Capuava: 5

Esses dados também foram computados até este sábado (9/5).