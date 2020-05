Homem perde controle de carro, capota e morre, em Inhumas

Um homem morreu na madrugada deste domingo (10/5) na zona rural de Inhumas, Região Metropolitana de Goiânia, em um trágico acidente de carro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem teria perdido o controle da direção do veículo, saiu da pista e capotou. Ele veio a óbito ainda no local.

Conforme informações dos bombeiros, o acidente ocorreu na rodovia GO-070, KM-58, próximo ao Posto Rota, em Inhumas. Após sair da pista, o motorista capotou e parou tombado na lateral da rodovia.

Os bombeiros constataram que o homem sofreu politraumatismo, e veio a óbito ainda no local.

Os militares realizaram o isolamento, retiraram a vítima do veículo e entregaram aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há informações sobre sua identidade.

Além de capotamento em Inhumas, outros acidentes marcaram o fim de semana

Na manhã do último sábado (9/5) o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de trânsito, onde um acidente entre um carro e um caminhão deixou uma vítima na GO-469, em Trindade, Região Metropolitana de Goiânia.

Conforme informações, após a batida com o caminhão de grande porte, a vítima, de aproximadamente 30 anos, ficou ferida e precisou ser encaminhada para uma unidade de saúde. Quando chegaram no local, os bombeiros encontraram a vítima consciente, com traumatismo cranioencefálico, corte contuso no pescoço e dor torácica abdominal.

Os militares realizaram os procedimentos de primeiros socorros e encaminharam a vítima para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde recebeu atendimento médico.

Além deste, um grave acidente com dois mortos foi registrado na semana anterior na Marginal Botafogo, em Goiânia. A batida envolveu um carro e uma motocicleta.

De acordo com investigações da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o acidente aconteceu no dia 2/5 no cruzamento com a esquina da Rua 10, no Setor Leste Universitário.

Conforme informações e vestígios no local, uma das vítimas, Airton Antônio Palati, de 51 anos, pilotava uma motocicleta pela Marginal Botafogo, sentido Centro para Setor Pedro Ludovico. A outra vítima, Cassiano Moreira dos Santos Filho, de 26 anos, trafegava em um carro pela mesma avenida e sentido.

Entretanto, por motivos ainda desconhecidos, o carro bateu contra a motocicleta e depois capotou, momento que saiu da pista para a direita e parou encostado em uma árvore, com as quatro rodas para cima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas constatou as mortes das vítimas quando chegou no local. O motociclista caiu fora da pista e o motorista do carro ficou preso às ferragens.