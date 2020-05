Três pessoas morrem carbonizadas em grave acidente na GO-139

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, na noite deste sábado (9/5), para atender uma ocorrência onde três pessoas morreram carbonizadas em um grave acidente na GO-139, em Vianópolis, a cerca de 91 quilômetros de distância da capital.

Conforme informações, o acidente envolveu dois carros de passeio e deixou cinco vítimas, sendo 3 delas mortas carbonizadas. Os militares de Silvânia foram acionados por volta das 19h15.

De acordo com os bombeiros que atuaram na ocorrência, quando chegaram no local duas vítimas já haviam sido socorridas por terceiros e encaminhadas para uma unidade de saúde da região.

Entretanto, outras três estavam carbonizadas presas às ferragens. Diante disso, após o combate ao incêndio no veículo, os corpos foram retirados com uso de equipamentos de desencarcerador e técnicas de salvamento terrestre.

Depois da retirada, as vítimas ficaram aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis para reconhecimento e liberação aos familiares. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Além das três pessoas que morreram carbonizadas em grave acidente na GO-139, outras duas ficaram presas às ferragens após carro bater em poste, em Luziânia

Dois homens ficaram presos às ferragens após o carro em que estavam bater contra um poste. O acidente ocorreu no sábado (7/3), em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Com o impacto, a estrutura do serviço de energia elétrica ficou tombada na rua.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), que atuou no resgate das vítimas presas às ferragens, o acidente ocorre no período da manhã. O carro em que os homens estavam bateu de frente com um poste, em uma rua do Setor Novo Gama.

Dentro do carro havia duas vítimas, ambas do sexo masculino, conscientes, presas às ferragens. Após a remoção das ferragens e atendimento pré-hospitalar, os homens foram levadas para o Hospital Regional de Santa Maria. Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) também deu apoio à ocorrência.