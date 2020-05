Aniversário de Aparecida de Goiânia tem programação especial on-line

Nesta segunda-feira (11/5) é comemorado o aniversário de Aparecida de Goiânia. A cidade completa 98 anos, e, devido à pandemia do coronavírus, as comemorações tradicionais, como Aparecida é Show e o Desfile Cívico, foram canceladas. Porém, para a data não passar em branco, a prefeitura municipal da segunda maior cidade do Estado, com 600 mil habitantes, preparou uma programação especial on-line.

“Estamos conscientes da pandemia em que é necessário evitar contato físico e aglomeração de pessoas. Por isso, a Prefeitura encontrou uma forma de celebrar o aniversário de Aparecida, a distância”, afirmou o prefeito Gustavo Mendanha.

Dessa maneira, na noite desta segunda-feira, um vídeo de dois minutos recontando a história da cidade e seu desenvolvimento nesses 98 anos será projetado nas paredes da Igreja Matriz, no centro da cidade. O local é o marco inicial do município, que nasceu em 1922.

Na parte da manhã, como comemoração do aniversário de Aparecida de Goiânia, houve uma cerimônia sem público na Cidade Administrativa. Além disso, foi seguida de uma benção ecumênica, com líderes religiosos a bordo de um helicóptero, num sobrevoo das principais regiões da cidade.

Reprise no aniversário de Aparecida de Goiânia

E para não ficar sem festa em seus 98 anos, a partir das 19h, tem transmissão dos melhores momentos do Aparecida é Show 2019. A festa, que é realizada anualmente em comemoração ao aniversário da cidade, teve que ser cancelada e os recursos revertidos para o combate ao coronavírus.

Com duração de quatro horas, a live reprisará os melhores momentos das apresentações dos cantores que passaram pelo evento. Portanto, tem shows de Isadora Pompeo, Gusttavo Lima, Gabriel Diniz, Naiara Azevedo e Léo Magalhães.

O programa será apresentado nas plataformas da Prefeitura de Aparecida por meio do Facebook e do Dia Online, parceiro do Aproveite a cidade, pelo canal do Youtube do site.