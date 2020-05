Apreendidas 2 toneladas de alimentos estragados em supermercado de Goiânia

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon), juntamente com o Procon Goiás, apreenderam cerca de duas toneladas de alimentos estragados em um supermercado, no Setor Sudoeste, em Goiânia.

A operação aconteceu na tarde desta segunda-feira (11/5). No local, as equipes encontraram os alimentos estragados, vencidos e impróprios para o consumo. O armazenamento também era feito de forma inadequada. Nas fotos divulgadas pela Polícia Civil é possível ver os alimentos até mesmo no chão.

No momento da apreensão, o dono do estabelecimento não estava no local, por isso não houve prisão em flagrante. Conforme informações, ele está isolado no interior do estado por fazer parte do grupo de risco.

Porém, ele responderá pelo delito previsto no artigo 7º, inciso IX, da Lei 8.137/90, que dispõe sobre vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo. A pena pode chegar de dois a cinco anos de detenção ou multa.

Além das duas toneladas de alimentos estragados apreendidas em supermercado de Goiânia, outros 150 produtos foram apreendidos em Abadia de Goiás

Em março deste ano, o Procon Goiás começou a realizar fiscalização em supermercados, atacadistas e semelhantes no interior do Estado de Goiás. A ação começou após a intensificação das diligências fiscais. Houve um aumento de denúncias sobre preços abusivos de itens que compõem a cesta básica. Os fiscais visitaram estabelecimentos em Aparecida de Goiânia e Abadia de Goiás. Na última foram apreendidos mais de 150 itens alimentícios impróprios para o consumo.

Primeiramente, os produtos apreendidos não apresentavam data de validade. Eles também não continham especificações de origem. Entre os alimentos estavam salgadinhos de trigo de sabores diversos, pipoca;, apresuntado, queijo muçarela, queijo tipo frescal e peixes diversos. Os produtos foram descartados na presença do dono do estabelecimento.