Bombeiros fazem parto de emergência no caminho para a maternidade, em Goiânia

Os Bombeiros do Batalhão de Salvamento em Emergência (BSE) foram acionados na manhã desta segunda-feira (11/5) para atender a uma ocorrência de parto de emergência, na GO-080, em Goiânia. A mulher seguia do município de Nerópolis para Goiânia e, já em trabalho de parto, passou em posto policial, onde pediu ajuda.

Segundo os bombeiros, a mulher de 40 anos solicitou ajuda para se deslocar até a maternidade. A corporação de resgate foi acionada, entretanto, o bebê, do sexo masculino, acabou nascendo dentro da viatura com o apoio dos policiais.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) logo chegou e realizou o corte do cordão umbilical e os primeiros socorros para mãe e bebê, que foram encaminhados para atendimento médico no Hospital da Mulher.

Tanto a mamãe quanto o bebê passam bem e recebem os devidos cuidados na unidade hospitalar

Veja o momento em que um bombeiro entrega o bebê para a mãe, após o parto:

zoevideos.net/player/sce576240b6f46bd52fec41b1788f185b

Em outra ocasião, bombeiros também precisaram fazer um parto de emergência no Entorno do Distrito Federal

No dia 7 de março deste ano, o Corpo de Bombeiros também teve que realizar um parto de emergência em Planaltina de Goiás, município do Entorno do Distrito Federal.

Conforme informações da época, uma mulher em trabalho de parto, junto do seu companheiro, estava a caminho do hospital para ter bebê. Entretanto, o tempo acabou sendo insuficiente e ela entrou em trabalho de parto ainda dentro do carro.

Ao chegar ao local, a equipe dos bombeiros já encontrou a gestante em trabalho de parto no interior do veículo.

Os membros da corporação iniciaram os procedimentos de assistência ao parto conforme protocolo de Atendimento Pré Hospitalar.

O bebê, uma garota, nasceu com sinais vitais normais. Ela foi levada juntamente com a mãe para o hospital municipal Santa Rita para cuidados médicos.