Briga entre ciganos termina com dois mortos a tiros, em Goiânia

Dois homens morreram em uma troca de tiros na manhã desta segunda-feira (11/5), próximo ao Terminal Praça da Bíblia, no setor Leste Universitário, em Goiânia. Segundo informações da Polícia Militar, trata-se de uma briga entre ciganos, que teria começado fora do estado.

Uma das vítimas estava em uma Land Rover Discovery junto com a filha; ambos tinham passagens pela polícia. Quando o veículo parou em um semáforo, uma motocicleta parou ao lado e efetuou vários disparos, atingindo os ocupantes. O motorista do veículo morreu na hora e a mulher foi socorrida e levada para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Próximo ao local estavam policiais do Serviço de Inteligência que interviram na ação. O motociclista, ainda conforme a corporação, atirou contra os policiais, que revidaram. El foi atingido e morreu ainda no local.

Briga entre ciganos que deixou dois mortos, em Goiânia, e quatro suspeitos são presos

De acordo com apuração da Polícia Militar, o atirador que estava na motocicleta usou uma pistola calibre 380. Já a vítima tinha uma ponto 40 com kit rajada no carro. Ao todo, quatro armas foram apreendidas após o tiroteio. Peritos da Polícia Técnico-Científica estiveram no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Durante diligências, os PMs prenderam quatro suspeitos de envolvimento no crime. Eles são do Espírito Santo, Bahia e São Paulo e estavam hospedados em um hotel na Região da 44, em Goiânia. Câmeras de segurança de comércios próximos ao local da possível execução ajudaram a localizar os envolvidos.

Toda a confusão teria começado com um sequestro de uma pessoa de uma das famílias de ciganos. Mesmo com o pagamento do resgate, a vítima sequestrada foi executada.

O grupo teria vindo para Goiás para o acerto de contas. Aqui eles contratam um atirador, que seria o motociclista morto na ação. Ele ainda não foi identificado.