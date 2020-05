Covid-19: Goiânia, Aparecida e Anápolis já somam 354 recuperados

Conforme boletins epidemiológicos divulgados neste domingo (10/5), pelas Secretarias Municipais de Saúde, Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis já somam 354 pacientes recuperados da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. São 272 recuperados na capital, de 693 casos confirmados; 50 em Aparecida de Goiânia, de 101 casos confirmados; e 32 recuperados em Anápolis, de 71 confirmações.

A capital registra o maior número de casos e mortes do estado. São quase 700 diagnósticos positivos de coronavírus e 22 mortes pela doença confirmadas. Até às 20h deste domingo, Goiás somava 1.093 casos confirmados da covid-19 e 47 mortes. Outras 11.896 notificações seguem em investigação. Ao todo, 73 municípios goianos têm casos confirmados de covid-19.

Covid-19 em Aparecida de Goiânia

Aparecida de Goiânia confirmou novos sete casos da doença neste domingo, entre eles a terceira morte por covid-19 no município. Trata-se de uma mulher de 85 anos que esteve internada no Hospital Santa Rosa. Ainda conforme o boletim, dos 101 confirmados na cidade, 11 estão internados e os outros em isolamento domiciliar. Desse total, 50 já se recuperaram.

A gestão municipal de Aparecida esclareceu que a cidade ampliou a testagem após a contratação dos serviços de um laboratório privado. O município saltou de 15 exames por semana, para mais de 300. Com isso, houve um aumento do número de casos negativos e positivos registrados. Porém, a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) permanece estável.

Covid-19 em Anápolis

Anápolis registrou a segunda morte pela doença. O paciente tinha 59 anos. Ele foi atendido na UPA dia 24 de abril e após avaliação médica foi internado inicialmente na unidade Norma Pizzari Gonçalves, na cidade. Com o agravamento do quadro foi transferido para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (HUANA) e, posteriormente, para o HCamp em Goiânia. Após dias na UTI, o paciente morreu no sábado (9/5) com quadro de insuficiência renal aguda e pressão arterial instável.

A cidade tem 71 casos de covid-19 confirmados, sendo que destes 32 já se recuperaram e 35 estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos. Dois pacientes seguem internados. Outros 903 casos suspeitos são investigados.