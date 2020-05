Encontrada segunda vítima de afogamento no Lago Serra da Mesa, em Goiás

Foi encontrada no fim da tarde do último domingo (10/5), a segunda vítima de afogamento no Lago Serra da Mesa, em Niquelândia, a cerca de 306 quilômetros da capital. As buscas começaram na manhã de sábado (9/5) e só terminaram por volta de 17h de domingo, quando o corpo foi encontrado a cerca de 12 metros de profundidade.

Conforme informações, a vítima, de 56 anos, estava em uma canoa com outras pessoas quando a embarcação virou. Após a retirada, o corpo foi deixado aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

A outra vítima de afogamento foi encontrada ainda na sexta-feira (8/5), cerca de vinte minutos depois do acidente, por pessoas que estavam no local.

Como aconteceu o acidente onde foi encontrada a segunda vítima de afogamento no Lago Serra da Mesa, em Goiás

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), sete pessoas sem colete salva-vidas estavam em uma canoa no Lago Serra da Mesa. Eles retornavam de uma pescaria quando a embarcação virou devido excesso de peso.

Cinco pessoas conseguiram se salvar após a chegada de uma segunda embarcação que passava pelo local. Outras duas morreram afogadas, onde uma foi retirada por pessoas que estavam no local. Além disso, também ficaram desaparecidos e submersos a canoa e o motor de popa, que foram encontrados na manhã de sábado.

Quando os militares chegaram no loca na sexta-feira a noite, verificaram que o local possui cerca de 15 metros de profundidade e não era seguro para mergulho noturno, por isso, iniciaram as buscas na manhã de sábado (9/5) com um mergulhador de Uruaçu e um de Niquelândia.

Durante a tarde, a equipe de busca foi reforçada por mergulhadores de Goianésia e Niquelândia. No domingo, quatro mergulhadores trabalharam nas buscas e conseguiram localizar o corpo, que estava a 12 metros de profundidade. Ele foi deixado aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).