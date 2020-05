Goiás estuda endurecer restrições se índice de isolamento não subir

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), convocou uma reunião de urgência com prefeitos dos municípios goianos, via videoconferência, nesta segunda-feira (11/5), para discutir o endurecimento das medidas de restrição. O estado, que antes liderava o ranking de isolamento social no país, ocupa o último lugar, com taxa menor que 40%.

Também nesta segunda, o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP), Rodney Miranda, em reunião no Paço Municipal, explicou que governo não descartará decretar o lockdown (bloqueio total das atividades) se a taxa de isolamento não superar 50%.

Até o momento, ainda segundo ele, a medida tem sido evitada. No entanto, houve um relaxamento preocupante nos últimos dias, que poderia aumentar a disseminação do novo coronavírus. Em entrevista à TV Anhanguera, o secretário pediu a contribuição da população e reforçou que se não houver mudança no comportamento, o bloqueio não estará descartado.

Governador de Goiás havia descartado lockdown; isolamento no estado caiu de 60% para 37,44%

Na última semana, em uma entrevista ao Jornal O Popular, Caiado rejeitou a possibilidade de um lockdown em Goiás em razão da pandemia do coronavírus e do aumento de casos confirmados no estado. Segundo ele, a alternativa nunca foi discutida, mas caso “haja resistência” por parte da população em atender aos protocolos sanitários, como o uso de máscara de proteção e o distanciamento social, um novo decreto pode ser baixado.

Segundo levantamento da Base In Loco, Goiás ocupa o último lugar no ranking de isolamento social no país (37,44%). O estado tem mais de mil casos confirmados da covid-19, causada pelo novo coronavírus e mais de 11.800 notificações em investigação. Até o momento, 47 mortes foram confirmadas.

Veja abaixo o índice de isolamento social por estado: