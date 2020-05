Mulher é presa suspeita de matar genro a facadas, em Pires do Rio

Uma briga familiar ocorrida no último domingo (10/5), Dia das Mães, culminou numa ação criminosa e uma morte em Pires do Rio, município a 148 quilômetros de Goiânia. Um homem de 31 anos veio a óbito depois de, supostamente, ter se desentendido com sua sogra e ser esfaqueado por ela.

Segundo informações da Polícia Militar a um veículo local, o caso aconteceu em uma residência na Rua José Martins Coelho, no Bairro São Miguel, em Pires do Rio, na noite do último domingo. A vítima, identificada como Ricardo da Silva Miguel, foi agredida com golpes de faca e teve o óbito confirmado após dar entrada no hospital.

Informações preliminares dão conta de que Ricardo e sua esposa, filha da suspeita haviam discutido anteriormente, por motivos ainda ignorados, e ele havia saído do local. Algum tempo depois, quando retornou no local, Ricardo e a sogra acabaram tendo um desentendimento. A mulher, então, desferiu golpes de faca na região do tórax de Ricardo, e com o apoio de terceiros, fugiu logo em seguida.

A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) e encaminhado ao Hospital Municipal de Pires do Rio, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Mulher suspeita de ter matado genro a facadas em Pires do Rio foi localizada em outro município tentando fugir

Após levantamento de informações e cerco policial, a Polícia Militar conseguiu prender a suspeita do crime em flagrante próximo ao município de Orizona, a cerca de 33 quilômetros de Pires do Rio, onde o crime foi registrado, juntamente com uma mulher que deu apoio na fuga.

Elas estavam numa motocicleta utilizada para fugir e, após serem detidas, foram encaminhadas para a central de flagrantes da Delegacia de Polícia Civil de Pires do Rio para os devidos procedimentos cabíveis.