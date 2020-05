Operário é atingido por lança de guindaste na Perimetral Norte, em Goiânia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, na manhã desta segunda-feira (11/5), para atender uma ocorrência de salvamento, onde um operário foi atingido por lança de guindaste na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia.

Conforme informações dos bombeiros, o homem estava realizando um serviço de construção civil na Estação de Tratamento de Esgoto de Goiânia (Saneago), no setor Goiânia II, quando foi atingido nas costas por uma lança de guindaste de concreto.

Quando os militares chegaram no local a vítima estava em uma parede de aproximadamente 4 metros de altura. Ele estava consciente e com suspeita de fratura na região do ombro.

De acordo com a Saneago, o operário é de uma empresa terceirizada e utilizava equipamentos de proteção individual na hora do acidente. Informações preliminares apontam que um cabo pode ter desprendido do veículo.

Utilizando técnicas de salvamento terrestre, a vítima foi amarrada na prancha pelos bombeiros e, posteriormente, descida ao nível do solo. Após o resgate, o operário foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde passa por exames.

Confira a nota na íntegra divulgada pela Saneago sobre o operário que foi atingido por lança de guindaste na Perimetral Norte, em Goiânia

A Saneago informa que o trabalhador é da empreiteira contratada JC Gontijo, no momento do acidente utilizava todos os equipamentos de proteção individual e que as normas de segurança estavam sendo respeitadas. Imediatamente, foram tomadas as medidas de socorro. Ele está consciente, não corre riscos e passa por exames em hospital.

Em outro caso, trabalhador fica ferido após ser atingido por gaiola de materiais, em Luziânia

Um trabalhador foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), após ser atingido por um gaiola de içar materiais de construção. O resgate ocorreu no último dia 27 de fevereiro, em uma obra em Luziânia, cidade goiana localizada no Entorno do Distrito Federal.

De acordo com informações da corporação, o homem de 39 anos estava em um canteiro de obras quando uma gaiola de içar materiais se soltou do cabo e o atingiu. Ele foi encontrado e resgatado consciente, apresentando com corte contuso na cabeça.

Após os primeiros socorros, o trabalhador foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. O resgate foi feito por uma equipe do Bombeiros do 5º Batalhão.