Preso em Goiás homem considerado um dos maiores ladrões de cargas do país

Foi preso em uma fazenda de Porangatu, interior de Goiás, um homem considerado um dos maiores ladrões de cargas e traficante de drogas do país, de acordo com a Polícia Civil. A prisão foi realizada por policiais da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), em conjunto com o 34° BPM da Polícia Militar, em Itaberaí, neste domingo (10/5).

De acordo com a Decar, Samuel Lourenço Dias , que estava foragido, levava uma vida de suntuosidades (vivia bem), na propriedade rural, se fazendo passar por outra pessoa. Ele se identificava como Murilo Mendes de Oliveira.

Fazenda de preso em Goiás, considerado um dos maiores ladrões de cargas do país, era usada para lavar dinheiro

As investigações apontam que Samuel, em conjunto com outros investigados, utilizavam da fazenda para compra e venda de gados com o objetivo de lavar dinheiro obtido com o tráfico de drogas e o roubo de cargas. Foram apreendidas várias cabeças de gado, além de ter sido dado cumprimento a mandado de prisão por condenação definitiva expedido pelo Juízo Criminal de Anápolis.

Ainda conforme a corporação, o condenador já havia fugido de diversos cercos policiais, mas acabou sendo surpreendido e preso, no Dia das Mães, em sua fazenda. Ele é considerado um dos maiores ladrões de cargas e traficante de drogas do Brasil.

Roubo de cargas em Goiás

No primeiro trimestre de 2020, Goiás registrou redução em 100% de casos de roubo a bancos, conforme os indicadores criminais. Os dados foram apresentados no dia 9 de abril, pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO). Os crimes violentos como latrocínios e homicídios também tiveram queda de 54,55% e 20,20%, respectivamente.

Os dados foram apresentados às autoridades pelo secretário Rodney Miranda, por meio de videoconferência. De acordo com ele, os números seguem ritmo de 2019, “com aumento de operações da polícia, alta produtividade e redução da criminalidade.”

Além da redução em índices criminais, o órgão também ressaltou que houve um expressivo número de produtividade nas ações das forças de Segurança do Estado. Foram 2.588 prisões efetuadas, 6.327 prisões em flagrantes e 1470 armas apreendidas. Durante o período, o aumento em operações deflagradas foi de 40,27%; abordagens policiais aumentaram 1,79% e ações preventivas aumentaram 71,55%. Foram apreendidas 10 toneladas de drogas.