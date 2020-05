Rio Verde anuncia fechamento total do comércio no fim de semana

A Prefeitura de Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, decidiu endurecer as medidas de restrição e fechar totalmente o comércio no fim de semana. Decisão foi tomada após queda nos índices de isolamento social neste sábado e domingo, 9 e 10 de maio, quando o índice de distanciamento na cidade foi de apenas 34,60%.

Em comunicado, a gestão municipal afirmou que o comércio de Rio Verde sofrerá fortes restrições para evitar a proliferação do coronavírus e que já está definido que “no próximo final de semana, dias 16 e 17 de maio, nem mesmo supermercados e farmácias poderão funcionar.

Ainda segundo a Prefeitura, um novo decreto deve ser publicado ainda esta semana, determinando regras mais rígidas para o funcionamento das atividades, “que serão definidas de acordo com o comportamento da população em relação ao isolamento social e higienização.” Rio Verde tem 23 casos positivos para covid-19, sendo que 14 já receberam alta e estão recuperados.

Fechamento total do comércio no fim de semana, em Rio Verde, é reflexo de queda em isolamento social em Goiás

Goiás ocupa o último lugar no ranking de isolamento social no país (37,44%), de acordo com levantamento da Base In Loco, divulgado na plataforma da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). Até às 20h deste domingo (10/5), o estado registrava 1.095 casos confirmados da covid-19 e 47 mortes. Outras 11.896 notificações seguem em investigação.

Veja abaixo o índice de isolamento social por estado: