Aniversário de Aparecida tem live transmitida pelo Dia Online e reprise de shows

Aparecida de Goiânia completou, neste 11 de maio, 98 anos de fundação. Por conta da pandemia do coronavírus, o aniversário da cidade não foi comemorado com o tradicional evento Aparecida é Show, que ocorre gratuitamente todos os anos.

De casa, os aparecidenses puderam acompanhar a festa online e com reprise do melhores momentos da edição de 2019. A celebração foi transmitida pelo Dia Online, no canal no YouTube, e também pela página da Prefeitura de Aparecida no Facebook. Mais de 1 milhão de pessoas passaram pela live!

Com apresentação da jornalista Simonny Santos e do locutor Enoque Neto, foram reprisados shows dos sertanejos Gusttavo Lima, Naiara Azevedo, Léo Magalhães e do eterno Gabriel Diniz. A programação também contou com momento de fé e adoração, com reprise do melhores momentos do show da cantora gospel Isadora Pompeo.

Todos se apresentaram no Aparecida é Show de 2019, que, à época, foi transmitido em tempo real pelo Dia Online, com apresentações dos jornalistas Cássio Neves e Izabella Santiago.

Grande expectativa para o próximo aniversário

O prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha (MDB), explicou que toda a programação deste ano precisou ser cancelada devido a pandemia, mas ainda assim a Prefeitura preparou a retransmissão dos shows para que todos pudessem comemorar, de casa, com responsabilidade, Gustavo reforçou ainda a importância de todos estarem em casa e se cuidando contra o novo coronavírus.

Para o ano que vem, o prefeito tem expectativa de que o aniversário de Aparecida possa ser comemorado com o Aparecida é Show.

“Eu espero que nós possamos, novamente no mês de maio, a exatamente um ano do centenário, comemorar as conquistas da cidade com uma grande festa”, declarou.

Live e filme projetado na parede marcam aniversário de Aparecida

Para iniciar a comemoração dos 98 anos de Aparecida, uma cerimônia sem público, ocorreu na Cidade Administrativa, seguida de uma benção ecumênica que veio literalmente dos céus, com orações e preces de líderes religiosos a bordo de um helicóptero, num sobrevoo das principais regiões da cidade.

A solenidade foi aberta com o hasteamento das bandeiras de Aparecida, de Goiás e do Brasil, que foi acompanhado por Gustavo Mendanha; o vice-prefeito Veter Martins.

Estavam presentes ainda o pároco da Paróquia Colina Azul, padre Vítor Simão e o pastor Neuton Pereira Abreu, da Assembleia de Deus Campo Pedro Ludovico.

A primeira-dama e secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha, e a esposa do vice-prefeito Veter Martins, Kassy Anne, também participaram da cerimônia.

Durante a noite, além da live de comemoração ao aniversário de Aparecida, foi projetado na parede do Santuário Nossa Senhora Aparecida (Igreja Matriz da Cidade de Aparecida) um filme sobre a cidade e o selo do centenário que será completado em 2022. A projeção foi uma silenciosa e simbólica homenagem preparada pela Prefeitura da cidade.