Casa fica destruída após pegar fogo em todos os cômodos, em Abadia de Goiás

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, na manhã desta terça-feira (12/5), para atender uma ocorrência de combate a incêndio, onde uma casa ficou destruída após pegar fogo em todos os cômodos, em Abadia de Goiás, no Centro Goiano.

Conforme informações, os militares de Aparecida de Goiânia se deslocaram até a residência, no Setor Goiânia Sul, em Abadia de Goiás, e quando chegaram, verificaram que o fogo havia se espalhado por todos os cômodos da residência.

Além disso, o botijão da residência também estava pegando fogo. Ele foi retirado para fora e, com técnicas de combate a incêndio urbano, os militares conseguiram apagar as chamas.

Os bombeiros realizaram o rescaldo com 400 litros de água. Apesar de todos os danos, não houve vítimas. Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio.

Além da casa que ficou destruída após pegar fogo em todos os cômodos, em Abadia de Goiás, duas pessoas morreram em incêndio em residência, em Aparecida de Goiânia

Um incêndio em uma casa matou duas pessoas carbonizadas na madrugada do dia 28 de outubro do ano passado, no Jardim Himalaia, em Aparecida de Goiânia. Informações preliminares apontam que as vítimas se tratam de mãe e filho, no entanto, o parentesco delas não foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros.

Durante os trabalhos, dois corpos foram encontrados na cama de um dos quartos. Foram empenhadas na ocorrência cinco viaturas, 12 militares e usados cinco mil litros de água no combate às chamas. Grande parte da casa foi destruída pelo fogo, parte do teto desabou e paredes correm o risco de cair.

Ainda não é possível dizer o que teria provocado o incêndio e onde teria começado. Peritos da Polícia Técnico-Científica foram acionados no local para fazer uma perícia, que deve esclarecer como tudo ocorreu. Os corpos ficaram aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

Conforme apurado pela Polícia Militar, uma idosa e o filho, um homem de 46 anos, moravam sozinhos na casa. Vizinhos relataram que a relação dos dois era conturbada e que a mulher já teria sido agredido algumas vezes pelo filho. A Polícia não descarta a possibilidade de o incêndio ter sido provocado.