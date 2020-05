Chapadão do Céu confirma primeiro caso de coronavírus, diz prefeitura

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou, na noite desta segunda-feira (11/5), o boletim epidemiológico atualizando a situação da doença na cidade. Conforme informações da Prefeitura, Chapadão do Céu confirmou o primeiro caso de coronavírus.

De acordo com a Administração municipal, o caso foi confirmado através de um teste rápido. A paciente já está em isolamento domiciliar, sendo monitorada por uma equipe de saúde.

Além disso, outros 12 casos estão sendo monitorados, dois suspeitos por critério clínico sem amostra de coleta, ou seja, pessoa com sintomas respiratório, também são acompanhados. No total, sete casos suspeitos já foram descartados.

De acordo com a prefeitura, uma live será realizada nesta terça-feira (11/5), com a Secretária de Saúde, Verônica Savatin, para explicar os novos inquéritos epidemiológicos que estão sendo aplicados em pacientes monitorados.

Com primeiro caso de coronavírus confirmado em Chapadão do Céu, Caiado afirma que Goiás deve adotar isolamento intermitente

O governador Ronaldo Caiado (DEM) afirmou que Goiás deve adotar o isolamento intermitente, para conter a pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19. Com essa medida, haverá períodos de fechamento mais rígido alternados com períodos de flexibilização, com base nas estatísticas observadas em cada região. A declaração foi dada durante entrevista à GloboNews, na tarde desta segunda-feira (11/5). Conforme último boletim, o estado tem 1.100 casos confirmados de covid-19 e 49 mortes.

O estado, que ocupava o primeiro lugar no ranking de isolamento social no país, hoje, detém a pior taxa, com apenas 37,44%, segundo pesquisa da empresa In Loco, que utiliza dados de localização de celulares. Questionado sobre os índices, Caiado defendeu a adoção da nova estratégia para conter o avanço do vírus.

“É um momento delicado. Temos que ter muita habilidade, compreensão e noção do que é prorrogar um processo de quarentena”, disse o governador. Ainda de acordo com ele, com resultados obtidos com a restrição inicial e, em seguida, a abertura de alguns setores, o Governo estuda agora um novo isolamento nas regiões mais preocupantes e a flexibilização nas cidades com casos já descartados.