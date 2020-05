Construtora afasta 21 funcionários por suspeita de covid-19, em Anápolis 

Uma empresa de construção precisou afastar 21 funcionários por suspeita de covid-19. Eles atuavam na obra de expansão da Brainfarma Indústria Farmacêutica, instalada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA). Do total de terceirizados afastados, cinco testaram positivo para a doença.

Em nota, a Brainfarma informou que assim que soube de um primeiro caso de covid-19 na empresa Rio Verde, pediu o afastamento de trabalhadores de dois alojamentos. Os funcionários foram testados e seguem sendo monitorados pela Vigilância Epidemiológica de Anápolis.

Funcionários com suspeita de covid-19 não tiveram contato com Indústria Farmacêutica de Anápolis

Ainda de acordo com a indústria farmacêutica, os terceirizados não tiveram nenhum contato com colaboradores da operação normal da Brainfarma, que seguem trabalhando, “como atividade essencial para o fornecimento de medicamentos.”

Leia a nota na íntegra:

A Brainfarma informa que, tão logo comunicada sobre a confirmação de caso positivo de Covid-19 na Rio Verde, empresa que presta serviço para expansão da fábrica da empresa em Anápolis, solicitou o afastamento de trabalhadores de dois alojamentos da empresa terceirizada.

Ao todo, foram afastadas e testadas 21 pessoas, com confirmação de cinco casos na Rio Verde. Os funcionários da obra de expansão não têm nenhum contato com os colaboradores da operação normal da Brainfarma, que seguem trabalhando, como atividade essencial para o fornecimento de medicamentos.

Desde abril, a empresa reforçou medidas de saúde e segurança na fábrica, com medição de temperatura na entrada com termômetros infravermelho, uso obrigatório de máscaras de proteção, higienização das mãos com álcool gel, além de atendimento a regras de distanciamento entre pessoas na unidade.

Casos de covid-19 em Anápolis

Segundo boletim da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nesta segunda-feira (11/5), Anápolis tem 79 casos confirmados da doença. As notificações mais recentes são referentes a cinco homens e três mulheres que estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos.

Ainda conforme o boletim, mais quatro pessoas estão recuperadas, totalizando 36. Até às 17h de ontem, Anápolis conta com 906 casos suspeitos, sendo que cinco estão internados e 901 em isolamento domiciliar. Dos confirmados, três estão internados. Desde o início da pandemia, dois óbitos de pacientes moradores da cidade foram registrados. Casos descartados por exame laboratorial são 436.