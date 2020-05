Coronavírus: Prefeitura de Uruaçu anuncia segunda recuperação

Na noite da última segunda-feira (11/5), a Prefeitura de Uruaçu, no Norte Goiano, anunciou a segunda recuperação de paciente testado positivo para coronavírus. A primeira recuperação havia sido anunciada no último sábado (9/5).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Uruaçu, conforme os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, o segundo paciente testado positivo para o novo coronavírus Covid -19, apresentou ausência de sintomas e IGM não reagente em teste rápido.

Diante disso, após 14 dias de isolamento domiciliar, segundo relatório da equipe médica da vigilância epidemiológica, o paciente já se encontra recuperado da Covid-19.

“Com a cooperação de todos, Uruaçu está vencendo a guerra contra o coronavírus, mas a atenção e o empenho da população nas medidas de prevenção continuam imprescindíveis. Cada um deve fazer sua parte para o sucesso de todos.”, diz prefeitura.

Coronavírus: Prefeitura de Uruaçu confirma aumento casos na cidade

De acordo com o último boletim epidemiológico da cidade, a Prefeitura de Uruaçu confirmou o aumento de casos na cidade. De nove registrados no último sábado (9/5), o número aumentou para 11 nesta segunda-feira (11/05).

Além disso, outros dois casos suspeitos estão sendo investigados, 27 foram descartados, 11 confirmados, sendo dois recuperados. O município ainda não registrou mortes.

Goiás chega a 1.100 casos confirmados de covid-19; mortes são 49

De acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (11/5), pela Secretaria de Estado da Saúde, Goiás conta com 1.100 casos confirmados de covid-19. Além disso, 49 mortes em decorrência da doença foram registradas.

Conforme dados da SES-GO, houve um aumento de sete casos confirmados em relação ao último domingo (10/5). Do total, 38 pessoas estão internadas, sendo 22 em leitos clínicos e 16 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Há ainda 88 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados; destes, 58 estão em leitos clínicos e 30 em UTI.

Comparando ainda com os registros de domingo (10/5), duas mortes também foram contabilizadas; outras 37 estão em investigação. Além disso, 11.969 casos são suspeitos e estão em investigação. No Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 118 amostras em análise.

De acordo com a Secretaria, as eventuais diferenças em relação aos dados divulgados são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.