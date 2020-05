Curso de formação musical gratuito e a distância abre inscrições

A Prefeitura de Goiânia está com inscrições abertas, a partir desta terça-feira (12/5), para o primeiro Curso de Formação Musical EAD – ensino a distância. As aulas serão ministradas gratuitamente a partir da próxima segunda-feira (18/5). Os professores são bolsistas da Rede Municipal de Núcleos Musicais de Goiânia, polo pedagógico da Orquestra Sinfônica de Goiânia responsável pela coordenação e operacionalização do projeto nas plataformas digitais.

Dessa forma, o Curso de Formação Musical EAD oferecerá 110 vagas, que serão divididas em modalidades instrumentais e atividades corporais. No total, são 11 modalidade. O objetivo, segundo o coordenador do projeto Maxwell Hercílio Martins Amaral, é possibilitar o acesso à formação musical ao público goianiense durante este período de isolamento social devido ao coronavírus.

“Cada curso terá três aulas por semana. Uma é individual, ministrada à distância pela plataforma de videoconferência ‘Zoom’. As outras duas são de forma coletiva, via fórum pela plataforma ‘Google Sala de Aula’. A duração, datas, e horários dos cursos serão estipulados no plano de aula individual de cada professor de acordo com sua turma e modalidade, com duração média de três meses”, afirmou Maxwell.

Ao final do curso será fornecido um certificado de conclusão aos alunos que apresentarem desempenho suficiente. Além disso, é possível que aconteça uma apresentação presencial, caso às regras de distanciamento social permitam. As vagas são limitadas e a inscrição pode ser feita AQUI. Maiores informações no e-mail admbandacamerata@gmail.com ou pelo Whatsapp (62) 9 8493-9634.

Confira as modalidades do curso de formação musical

O primeiro Curso de Formação Musical realizado pela Prefeitura de Goiânia terá aulas para 11 modalidades, cada uma com 10 vagas. Assim, haverá aulas de Violão Popular (Iniciante e Intermediário) e Violão Erudito (Intermediário e Avançado). Além disso, aulas Trompete Erudito (Iniciante), Trompete Erudito (Intermediário e Avançado) e Trompete Popular (Harmonia e improvisação).

Tem ainda curso de Trombone Erudito (Iniciante), Instrumentos de Metal Grave (Trombone, Eufônio e Tuba – Iniciante e Intermediário) e Percussão. Completam as opções: Saxofone e/ou Flauta Transversal e/ou Doce, Erudito e/ou Popular (Iniciante), Violino e/ou Viola Clássica (Iniciante e Intermediário) e Atividades Corporais/Dança e/ou Linha de Frente.