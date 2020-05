Doze pessoas são presas suspeitas de tráfico de drogas, em Goiatuba

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) deflagrou, nesta terça-feira (12/5), uma operação onde doze pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas, em Goiatuba, no Sul Goiano, a cerca de 176 quilômetros de Goiânia.

Conforme informações, a “Operação Reincidência” objetivou o cumprimento de doze mandados de prisão preventiva por tráfico e associação para o tráfico de drogas; e busca e apreensão.

A ação contou com apoio das equipes policiais de Itumbiara, Morrinhos, Piracanjuba, Bom Jesus e Pontalina. O grupo era composto por homens e mulheres, a maioria reincidentes, e seria chefiado por um detento da unidade prisional de Anápolis. Todos foram presos e encaminhados para o presídio da região.

A prisão das doze pessoas suspeitas de tráfico de drogas, em Goiatuba

De acordo com a Polícia Civil, após dois meses de investigações ficou constatado que um grupo de 12 pessoas, sendo oito homens e três mulheres, se dedicava ao comércio ilícito de entorpecentes.

As investigações ainda apontaram que o grupo é liderado por um presidiário que, mesmo recluso, controla a distribuição, venda e arrecadação do dinheiro proveniente do tráfico. Ele encontra-se preso na unidade prisional de Anápolis.

A maioria dos integrantes da associação criminosa já era reincidente no crime. Dentre eles, dois homens e duas mulheres estavam em liberdade sendo monitorados por tornozeleira eletrônica. Eles foram presos em flagrante por comercializar drogas, o que não impediu que voltassem a praticar o crime.

Com os investigados foram apreendidos 3 quilos de maconha, balança de precisão e celulares, que seriam levados para o presídio para uso do grupo. Após os devidos procedimentos, os presos foram recolhidos na Unidade Prisional de Goiatuba, onde se encontram à inteira disposição da justiça.

A operação contou com o apoio logístico e operacional de equipes de Policiais Civis de Itumbiara, Morrinhos, Piracanjuba, Bom Jesus e Pontalina.