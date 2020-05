Goiás amplia emissão de RG emergencial; veja lista de Vapt Vupts

O Governo de Goiás ampliou a emissão da Carteira de Identidade (RG), disponível apenas em caráter emergencial, em Vapt Vupts de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade e mais 37 cidades. O sistema incluirá como critério emergencial os alunos que farão a prova do Enem. Além disso, também foi ampliado o número de unidades disponíveis na capital e no interior para atender os cidadãos que dependem do documento para efetuar o saque do auxílio emergencial do Governo Federal nas agências da Caixa. Os atendimentos começaram nesta terça-feira (12/5).

De acordo com a Secretária de Administração, solicitação de exames, cirurgias, medicamentos ou demais casos de saúde continuam valendo como justificativa para a expedição emergencial do documento, desde que apresentados os comprovantes necessários. Já a apresentação de Boletim de Ocorrência, em caso de furto ou roubo, deixa de ser aceito como prioridade para a emissão.

Os alunos que necessitam do documento para realização da prova do Enem terão prioridade somente até o fim do período de inscrição, que se encerra em 22 de maio. O usuário deverá apresentar o cadastro ou recebimento do e-mail de validação do Serpro.

Vapt Vupts disponíveis para emissão de RG emergencial

Em Goiânia, a emissão do documento pode ser solicitada para atendimento nas unidades dos shoppings Araguaia, Buena Vista, Cidade Jardim e Cerrado, além da agência de Campinas. Em Aparecida de Goiânia, o agendamento para o RG emergencial permanece na unidade do Garavelo. Veja abaixo a lista:

Goiânia

Araguaia Shopping (Goiânia)

Buena Vista

Campinas

Cidade Jardim

Shopping Cerrado

Aparecida de Goiânia: Garavelo

Anápolis: Anashopping

Trindade: Centro Maysa

Demais cidade

Alvorada do Norte

Anicuns

Caldas Novas

Catalão

Cidade de Goiás

Formosa

Ipameri

Itaberaí

Itapuranga

Jaraguá

Luziânia

Minaçu

Morrinhos

Palmeiras de Goiás

Piracanjuba

Pirenópolis

Pires do Rio

Posse

Rubiataba

Santa Helena

Santo Antônio do Descoberto

Águas Lindas

Nerópolis

Jataí

Planaltina

Bom Jesus

Goianésia

Inhumas

Paraúna

Porangatu

São Miguel do Araguaia

Mozarlândia

Itumbiara

Rio Verde

Valparaíso de Goiás

Mineiros

Agendamento para atendimento em Vapt Vupts em Goiás

Para ser atendido, é necessário que o cidadão acesse o site do Vapt Vupt (vaptvupt.go.gov.br) e agendar o procedimento. É importante observar a documentação necessária e os critérios que abrangem a emissão emergencial do RG.

O interessado também pode optar por realizar a marcação em um Cras (Centro de Referência de Assistência Social) ou Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) dos municípios que contam com unidades do programa Vapt Vupt que realizam a emissão do documento emergencial. As agências da Caixa também realizarão o agendamento para atendimento presencial no Vapt Vupt.

O Governo de Goiás ressalta que os parceiros não emitem o RG, e atuarão somente no agendamento do serviço para o comparecimento do usuário em uma das unidades Vapt Vupt. A iniciativa fcilita atendimento dos goianos que não possuem acesso à internet.