Goiás deve receber gestão do HCamp de Águas Lindas no dia 21 deste mês

Em entrevista concedida à rádio CBN Goiânia na manhã desta terça-feira (12/5), o governador Ronaldo Caiado informou que a gestão do Hospital de Campanha (HCamp) de Águas Lindas só deve ser repassada ao Estado de Goiás no dia 21 deste mês. Construída pelo governo federal para ajudar no enfrentamento à pandemia do coronavírus, a unidade está pronta desde o dia 23 de abril, mas não teve suas atividades iniciadas até hoje.

Ainda segundo Caiado, o local não será entregue com leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele explicou que o governo federal entregaria 40 leitos de UTI com monitores, respiradores, e 160 leitos de enfermaria com toda a tubulação montada, “mas a última informação é que vão entregar os 200 [leitos de enfermaria], mas o único ponto que vão poder sustentar é a canalização de oxigênio”, disse.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que “encaminhou ofício na última quinta-feira (07) ao governo do estado de Goiás explicando que já poderia ser dado início à contratação dos meios necessários ao pleno funcionamento do Hospital de Campanha”.

A nota diz ainda que está sendo “providenciando Acordo de Cooperação Técnica com o Governo do Estado a respeito das responsabilidades”. O governador de Goiás teme enfrentar dificuldades com pacientes que precisem ser entubados ou fazer uso de respiradores sem a estrutura complexa de atendimento.

Comissão será enviada aos EUA para avaliar compra de respiradores para o HCamp

Também na entrevista à rádio CBN Goiânia, o governador Ronaldo Caiado afirmou que está tendo dificuldades na obtenção para equipar o HCamp com respiradores mecânicos. Segundo ele, uma remessa do aparelho seria enviada ao estado de Goiás pelo governo federal, mas acabaram sendo levados para regiões de maior urgência, como Manaus e Pernambuco.

Caiado informou que enviará uma comissão composta de especialistas aos Estados Unidos para avaliar a compra de respiradores mecânicos de qualidade. Porém, destacou a dificuldade: “Não é tão simples, não é como ir na padaria comprar pão”, pontuou.