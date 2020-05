Maioria de infectados pelo coronavírus em Goiás tem entre 30 e 39 anos

A maior parte dos infectados pelo novo coronavírus, causador da covid-19, em Goiás tem entre 30 e 39 anos de idade. É o que mostra a nova plataforma do governo estadual de divulgação de dados sobre o vírus, lançada recentemente pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

Conforme a plataforma COVID-19, o estado tem registrado até nesta terça-feira (12/5) um total de 1.100 pacientes contaminados pelo Sars-CoV-2, popularmente conhecido como novo coronavírus. Desse número, 288 têm entre 30 e 39 anos; 236 têm entre 40 e 49 anos; 175 têm entre 20 a 29 anos; 169 entre 50 a 59 anos; 101 têm entre 60 e 69 anos; 55 têm entre 70 a 79 anos; 24 têm menos de 10 anos; 20 têm entre 15 a 19 anos; 18 têm mais de 80 anos e 14 têm entre 10 e 14 anos.

Os dados da plataforma mostraram também que a maior incidência de casos de covid-19 tem sido em mulheres. Dos infectados, 50,8% (559) são mulheres, e 49,2% (541) são homens.

O estado de Goiás possui, atualmente, 73 municípios com casos confirmados da doença; 108 com casos suspeitos e 65 municípios sem nenhum caso suspeito.

Taxa de letalidade por coronavírus em Goiás figura em 12º lugar no ranking nacional

De acordo com dados divulgados pelo painel de monitoramento da covid-19 da Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde (IVIS) do Ministério da Saúde, o estado de Goiás tem a 12ª maior taxa de letalidade por coronavírus do Brasil

A taxa de letalidade se define pela proporção entre o número de mortes por uma doença e o número total de doentes que sofrem dessa doença, ao longo de um determinado período de tempo. Vale ressaltar que ela se difere da taxa de mortalidade, que é o índice demográfico que reflete o número de mortes registradas.

Segundo o Ministério da Saúde, os dados foram atualizados em 09/05/2020 às 23:11:39.

Veja os números da taxa de letalidade por coronavírus por estado do Brasil

Rio de Janeiro – 9,76%

Pará – 8,53%

São Paulo – 8,12%

Amazonas – 8,07%

Pernambuco – 7,79%

Ceará – 6,69%

Paraná – 5,99%

Paraíba – 5,75%

Maranhão – 5,25%

Alagoas – 5,25%

Rio Grande do Norte – 4,53%

Goiás – 4,40%

Espírito Santo – 3,90%

Rio Grande do Sul – 3,81%

Bahia – 3,79%

Minas Gerais – 3,78%

Rondônia – 3,25%

Mato Grosso – 3,19%

Mato Grosso do Sul – 3,18%

Piauí – 3,08%

Acre – 2,92%

Amapá – 2,77%

Sergipe – 2,08%

Santa Catarina – 1,90%

Tocantins – 1,57%

Distrito Federal – 1,51%

Roraima – 1,50%