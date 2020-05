Menino de 2 anos se afoga em córrego no Jardim Botânico, em Goiânia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, no início da tarde desta terça-feira (12/5), para atender uma ocorrência de salvamento, onde um menino, de 2 anos, se afogou em um córrego, no Jardim Botânico, em Goiânia.

Conforme informações, a criança foi encontrada pelo pai desacordada dentro do córrego, localizado em uma chácara na Alameda Botafogo. O pai retirou a retirou a criança da água e acionou os bombeiros.

Quando os militares chegaram no local, verificaram que o menino estava inconsciente. Diante disso, os bombeiros, juntamente com uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), fizeram manobras de reanimação cardiorrespiratória até que a criança se estabilizasse.

Após reações, o menino foi encaminhado de helicóptero para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O Dia Online apura atualização do estado de saúde da criança.

Além do menino de 2 anos que se afogou em córrego no Jardim Botânico, em Goiânia, outro caiu em piscina em Senador Canedo

Uma criança de apenas 5 anos se afogou na piscina de um sala de festas, em Senador Canedo, região Metropolitana de Goiânia, após sair escondido de casa e cair na água. O Corpo de Bombeiros foi chamado para tentar uma reanimação, e o menino foi levado para o hospital. O caso aconteceu em fevereiro deste ano.

Segundo a corporação, a criança mora na casa vizinha ao espaço de festas e saiu de casa sem o conhecimento dos pais, adentrando o local que estava com as portas abertas para a preparação de um evento.

A mãe do menino, assim que percebeu o sumiço do filho, começou a mobilizar os vizinhos para ajudar nas buscas. Foi quando uma mulher, que morava na região, encontrou os chinelos da criança ao do lado da piscina do salão de eventos.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) foram chamados e fizeram a reanimação da vítima, que estava sem sinais de vida. O garoto foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento do município (UPA) e depois transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).