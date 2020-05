Caminhoneiro de SP com covid-19 é internado em estado grave em Goiânia

Mais um caso de coronavírus foi confirmado no interior de Goiás. Se trata de um caminhoneiro de São Paulo com covid-19 foi encaminhado, nesta quarta-feira (13/5), em estado grave para o Hospital de Campanha em Goiânia.

De acordo com o boletim epidemiológico de hoje (13/5), este é o terceiro caso confirmado em Chapadão do Céu, a cerca de 397 quilômetros da capital. De acordo com a Prefeitura, o homem não é morador do município, mas sim de São Paulo. Entretanto, o diagnóstico foi feito na cidade.

Conforme informações, o quadro clínico do caminhoneiro é grave, por isso, el já foi encaminhado para o Hospital de Campanha, em Goiânia, onde receberá atendimento médico.

Além disso, outros 21 casos estão sendo monitorados, três suspeitos sem coleta de amostra e sete já foram descartados por critério clínico laboratorial.

Contando com caminhoneiro de SP com covid-19 internado em estado grave em Goiânia, Chapadão do Céu registra terceiro caso

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou, na noite da última segunda-feira (11/5), o boletim epidemiológico atualizando a situação da doença na cidade. Conforme informações da Prefeitura, Chapadão do Céu confirmou o primeiro caso de coronavírus.

De acordo com a Administração municipal, o caso foi confirmado através de um teste rápido. A paciente já está em isolamento domiciliar, sendo monitorada por uma equipe de saúde.

O segundo caso foi confirmado ontem (12/5), onde o paciente também está em isolamento domiciliar. O terceiro registro é do caminhoneiro, que não mora na cidade, mas teve o diagnóstico no local.

Governador prevê medidas mais rígidas em próximo decreto

O governador Ronaldo Caiado (DEM) afirmou que Goiás deve adotar o isolamento intermitente, para conter a pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19. Com essa medida, haverá períodos de fechamento mais rígido alternados com períodos de flexibilização, com base nas estatísticas observadas em cada região. A declaração foi dada durante entrevista à GloboNews, na tarde de segunda-feira (11/5).