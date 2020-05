Cerca de uma tonelada de maconha é apreendida na BR-060, em Jataí

Em operação conjunta entre as polícias de Goiás e do Distrito Federal, cerca de uma tonelada de maconha foi apreendida na BR-060, próximo a cidade de Jataí, no sudoeste do Estado.

A ação contou com a participação da Polícia Rodoviária Federal de Goiás e do Distrito Federal; e também com a Polícia Civil do DF, por meio da Coordenação de Repressão às Drogas (CORD).

Conforme informações da PRF, o flagrante aconteceu na noite desta terça-feira (12/5), no momento que realizaram a abordagem de rotina, no km 448, do motorista de uma caminhonete.

Durante a abordagem, os policiais notaram uma atitude suspeita do condutor, de 26 anos, que apresentava nervosismo. Ao fiscalizar o veículo, foi encontrada cerca de uma tonelada de maconha na carroceria.

Ao ser questionado, o motorista informou que pegou a caminhonete em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e levaria até Brasília, no Distrito Federal. De acordo com informações do abordado, ele receberia cerca de R$ 8 mil reais pelo transporte da droga.

Além disso, ainda foi constatado que a caminhonete tem placas clonadas de Jataí e possui um registro de roubo em Brasília. Diante disso, a ocorrência foi encaminhada à Coordenação de Repressão às Drogas da Polícia Civil do Distrito Federal.

Além do caso onde cerca de uma tonelada de maconha foi apreendida na BR-060, em Jataí, um motorista de app foi pego em flagrante enquanto traficava drogas, em Goiânia

Um motorista de app foi preso no início da noite do último dia 24 de março, em Goiânia, após ser flagrado traficando drogas. Abordado pelos policiais, o motorista tinha em sua posse embalagens de cocaína, substância essa que seria distribuída na cidade.

De acordo com informações da Polícia Militar, a prisão ocorreu depois que a corporação recebeu uma denúncia anônima sobre um motorista de aplicativo que estaria traficando drogas nas imediações da Praça do Avião, no Setor Aeroporto, em Goiânia.

Após patrulhamento na região, os policiais acabaram encontrando o veículo descrito na denúncia, um Sandero Prata, assim como seu proprietário. Ao ver que o indivíduo batia com as caraterísticas denunciadas, a equipe policial realizou a abordagem.

Em averiguação, os policiais descobriram dentro do carro uma sacola preta contendo quatro embalagens de substância análoga à cocaína, substância essa que seria distribuída em várias regiões da cidade. Diante dos fatos, o indivíduo foi levado para a Central de Flagrantes, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.