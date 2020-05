Goiás tem 65 municípios sem casos suspeitos de coronavírus

O estado de Goiás tem 65 municípios sem casos suspeitos da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O dado é apontado na plataforma Covid-19, do governo estadual. No mapa, as cores cinza, amarelo e vermelho mostram os municípios distribuídos pelo grau de risco. São 109 cidades com casos suspeitos 109 e 72 com casos confirmados.

Entre os municípios listados, sem casos de coronavírus, estão: Mozarlândia, Córrego do Ouro, Matrinchã, Nova Veneza, Novo Planalto, Monte Vidiu do Norte, Trombas, Formoso, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goiás, Amaralina, Uirapuru, Nova Iguaçu de Goiás, Nova América, Vila Propício, Nova Roma, Teresina de Goiás, Alvorada do Norte, Campinorte, Simolândia e Mambaí.

Também aparecem no mapa: São Miguel do Passa Quatro, Santa Cruz de Goiás, Itaberaí, Piranhas, Baliza, Itapirapuã, Buriti de Goiás, São João da Paraúna, Cristianópolis, Jandaia , Maurilândia Cachoeira Alta, Marzagão, Água Limpa, Cumari, Três Ranchos, Ouvidor, Lagoa Santa, Aporé, Itarumã, Aparecida do Rio Doce, Santa Isabel, Jaraguá, Mimoso de Goiás, Minaçu e Cabeceiras.

Goiás investiga 12.096 casos suspeitos de coronavírus

De acordo com dados da mesma plataforma, Goiás tem 12.096 casos suspeitos de coronavírus em investigação. Essas notificações estão dividas entre os municípios com casos suspeitos e nos que já tem casos confirmados da covid-19.

O estado tem, até o momento 1.134 pessoas diagnosticadas com a doença, sendo 757 delas residentes de Goiânia. Segundo boletim epidemiológico desta terça-feira (12/5), 52 mortes por covid-19 já foram confirmadas e outras 42 seguem em investigação.

Ainda conforme o boletim, detalhado na plataforma (http://covid19.saude.go.gov.br/), Goiás ocupa hoje (13) a última colocação no ranking de isolamento social, com índica de apenas 37,19%. Um novo decreto com medidas mais duras deve ser publicado nos próximos dias.

Os dados de casos confirmados, suspeitos e descartados, assim como o número de mortes no estado, devem ser divulgados durante a tarde desta quarta-feira (13/5).