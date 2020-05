Interior de Goiás apresenta crescimento nos casos de coronavírus

Além da capital, várias cidades do interior de Goiás têm apresentado crescimento nos casos de coronavírus. No total, 72 municípios goianos já apresentam registros de casos da covid-19, conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

De acordo com a SES-GO, desde as primeiras confirmações de doença, são divulgados boletins diários com atualizações sobre os casos confirmados e óbitos. Os números são dinâmicos e passíveis de mudanças após investigação mais detalhada de cada situação. Além disso, também pode haver divergência entre os registros feitos pelas prefeituras e pelo Estado, isso por causa da atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais.

Conforme os dados registrados até a manhã desta quarta-feira (13/5), Anápolis já apresentava 48 casos confirmados, seguida de Valparaíso de Goiás, com 47. Outra cidade com mais registros de casos é Goianésia, que tem 29 confirmados. Em seguida está Jataí, com 28; Águas Lindas de Goiás, com 26; e Rio Verde, com 23 confirmações. Outras cidades que registram entre 10 e 15 casos são: Mineiros (10); Uruaçu (12); Luziânia (14); e Itumbiara (14). Os dados estão de acordo com os oficiais apontados na plataforma COVID-19.

Além das cidades do interior de Goiás, Região Metropolitana também registra crescimento nos casos de coronavírus

O maior crescimento registrado no estado de Goiás é na Capital, que já conta com 588 casos. Entretanto, cidades da Região Metropolitana também têm apresentado registros de casos, veja:

Aparecida de Goiânia (80)

Aragoiânia (2)

Bela Vista de Goiás (10)

Caturaí (1)

Goianira (3)

Guapó (1)

Inhumas (5)

Nerópolis (8)

Nova Veneza (1)

Santo Antônio de Goiás (1)

Senador Canedo (16)

Trindade (23)

Mapa do registro de casos em Goiás

De acordo com o mapa da plataforma COVID-19, do Governo de Goiás, os municípios são distribuídos pelo grau de risco, indicados no mapa pelas cores cinza (sem casos), amarelo (com casos suspeitos) e vermelho (com casos confirmados).

Além dos municípios com confirmações, 65 não apresentam ainda registros da doença, entre elas estão: