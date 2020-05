Motorista se distrai com aparelho de som, bate em árvore e capota, em Goiandira

Um acidente envolvendo um veículo foi registrado na noite da última terça-feira (12/5) na GO-305 no município de Goiandira, a 262 quilômetros de Goiânia. Segundo informações, o motorista teria se distraído com o aparelho de som do carro, momento em que perdeu a direção, colidiu com uma árvore e capotou.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária o acidente ocorreu por volta das 20h50 de ontem no Km-24 da GO-305, em Goiandira. Conforme relatos do próprio motorista, que conduzia um veículo de modelo VW/Jetta com placa de Catalão, ele trafegava pela rodovia quando acabou se distraindo com o aparelho de som do carro.

Nesse momento, o homem de 31 anos perdeu o controle da direção, saiu da pista e acabou colidindo com uma árvore, momento em que capotou. No veículo estava somente o motorista, que felizmente só teve ferimentos leves e foi socorrido por terceiros, sendo encaminhado a um hospital em Catalão.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e registrou a ocorrência.

Além de caso de Goiandira, um homem em Inhumas acabou vindo a óbito após também capotar o carro

Um homem morreu na madrugada deste domingo (10/5) na zona rural de Inhumas, Região Metropolitana de Goiânia, em um trágico acidente de carro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem teria perdido o controle da direção do veículo, saiu da pista e capotou. Ele veio a óbito ainda no local.

Conforme informações dos bombeiros na ocasião, o acidente ocorreu na rodovia GO-070, KM-58, próximo ao Posto Rota, em Inhumas. Após sair da pista, o motorista capotou e parou tombado na lateral da rodovia.

Os bombeiros constataram que o homem sofreu politraumatismo, e veio a óbito ainda no local.

Os militares realizaram o isolamento, retiraram a vítima do veículo e entregaram aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há informações sobre sua identidade.