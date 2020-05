Recuperados da covid-19 em Goiânia passam de 300, diz boletim

Goiânia já tem 303 pacientes recuperados da covid-19, de acordo com boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). No entanto, a capital ainda concentra o maior número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado. Ao todo, são 757 casos confirmados, sendo 25 mortes.

Ainda de acordo com o boletim, do total de 757 casos, a maioria são de adultos jovens com idades entre 20 e 39 anos, sendo 41%, e 40 e 49 anos, que correspondem a 36% dos casos. Em Goiás, até a manhã desta quarta-feira (13/5), são 1.134 casos confirmados de covid-19.

A maioria também, segundo a plataforma Covid-19, são de pessoas com menos de 60 anos, sendo: 292 de pessoas de 30 a 39 anos; 242 entre 40 e 49 anos; 176 entre 20 a 29 anos; 169 entre 50 a 59 anos; e 108 têm entre 60 e 69 anos.

Recuperados da covid-19 em Aparecida de Goiânia e Anápolis

Conforme boletins epidemiológicos divulgados no último domingo (10/5), pelas Secretarias Municipais de Saúde, Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis já somam 354 pacientes recuperados da covid-19. Na data, a capital tinha 272 pessoas recuperadas, de 693 casos confirmados; Aparecida de Goiânia apresentava 50 recuperados, de 101 casos confirmados; e 32 recuperados em Anápolis, de 71 confirmações.

Hoje (13/5), Anápolis tem 83 casos da doença confirmados, sendo que 41 já se recuperaram. Os novos casos tratam-se de quatro homens (24, 43 e dois de 45 anos) que estão em isolamento domiciliar. A cidade tem 910 casos suspeitos em investigação, sendo que 906 estão em isolamento domiciliar e quatro seguem internados.

Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, ainda não divulgou o número atualizado de recuperados da covid-19 na cidade.

Casos de covid-19 em Goiás

Com 1.134 casos confirmados de covid-19, Goiás investiga outras 12.096 notificações e 135 amostras seguem em análise no Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO). Outros 4.054 já foram descartados, assim como outros 123 óbitos suspeitos.

Em Goiânia, entre os pacientes investigados, os sintomas mais comuns são tosse (63%), febre (54%), desconforto respiratório (38%), dispneia (35%) e dor de garganta (33%). Os dados estão no boletim desta terça-feira (12/5).