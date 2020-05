Rio Verde, Jataí e Goiânia somam 55 pessoas recuperadas do coronavírus

Os municípios de Rio Verde e Jataí, na Região Sudoeste de Goiás, e Goiânia já somam 55 pacientes recuperados e curados do coronavírus. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (8/4), pelas prefeituras das três cidades, por meio das Secretarias Municipais de Saúde, nos boletins de atualização.

Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, no mundo, mais de 300 mil pacientes já se recuperaram da doença. No Brasil, o numero de recuperados já passa de 100.

Rio Verde

Conforme o boletim de Rio Verde, dez casos da doença já foram confirmados na cidade. O décimo caso se trata de uma mulher de 33 anos. Ela já era monitorada e estava em isolamento, mas o exame confirmando a infecção saiu apenas nesta quarta-feira (8/4).

Dos dez pacientes infectados, seis já receberam alta e estão curados. Dos outros quatro, três estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e um está em isolamento domiciliar. Ainda de acordo com o boletim, cinco casos ainda continuam em isolamento e aguardam os resultados dos exames.

Jataí registra duas curas e Goiânia tem 47 pessoas recuperadas do coronavírus

Em Jataí, também na região Sudoeste do estado, quatro casos de coronavírus foram confirmados, sendo que a SMS registrou duas curas. Sete casos ainda aguardam confirmação. Ainda de acordo com o boletim, nove pessoas então em isolamento domiciliar e cinco estão internados, em isolamento hospitalar.

Já Goiânia registra, até o momento, 47 pacientes curados do coronavírus. De acordo com o boletim, são 86 casos confirmados da doença. Do total de casos confirmados, dois pacientes têm entre 10 e 19 anos; 34 têm de 20 a 39 anos; 31 deles têm de 40 a 59 anos; e 19 pacientes têm mais de 60 anos. Cinco pessoas já morreram na capital vítimas da covid-19.

Na capital, os casos confirmados de coronavírus estão espalhados por seis regiões, atingindo cerca de 31 bairros. O levantamento foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), juntamente com a Universidade Federal de Goiás (UFG). Os bairros que mais concentram pessoas infectadas são os da região nobre da capital, principalmente os Setores Oeste e Bueno.