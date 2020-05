Fábrica de álcool em gel pega fogo, em Aparecida de Goiânia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, no início da tarde desta quinta-feira (14/5), para atender uma ocorrência de combate a incêndio, onde uma fábrica de álcool em gel pegou fogo, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.

Conforme informações dos bombeiros que atuaram na ocorrência, o fogo começou em uma máquina de envasamento de álcool em gel e, por ser altamente inflamável, as chamas se espalharam rapidamente pelo galpão.

Quando chegaram no local, notaram que o fogo havia consumido vasilhames já embalados e outros que ainda estavam vazios. Apesar dos danos e da alta periculosidade, não houve vítimas. Devido a rápida da ação dos bombeiros, evitou maiores danos.

Veja as fotos registradas pelos bombeiros no momento da ocorrência:

Além da fábrica de álcool em gel que pegou fogo, em Aparecida de Goiânia, uma tapeçaria foi incendiada, em Goiânia

Um incêndio destruiu uma tapeçaria no Setor Universitário, em Goiânia, na madrugada do último dia 5 de maio. Uma pessoa que estava no local acabou morrendo carbonizada. A informação foi confirmada ao Dia Online pela assessoria do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO).

Vizinhos perceberam as chamas por volta da 1h25 da madrugada e acionaram os bombeiros. De acordo com informações da ocorrência, no local, as equipes encontraram um cômodo totalmente tomado pelas chamas. Após arrombarem a porta, os militares encontraram um corpo carbonizado.

Foram gastos aproximadamente 4 mil litros de água para a extinção do fogo e rescaldo. Ainda conforme a corporação, o corpo foi deixado aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

Ainda não se sabe como o incêndio teria começado e nem a identificação da vítima. Segundo o CBMGO, o incidente ocorreu em uma edificação residencial, onde também funcionava uma tapeçaria. Vizinhos relataram que a vítima era um homem, dono do estabelecimento.