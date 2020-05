Governo do DF decide não atender mais pacientes do Entorno com covid-19

Na manhã desta quinta-feira (14/5), em entrevista à TV Globo, o Governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB), afirmou que não pretende mais atender pacientes do Entorno com covid-19. A medida deve ser formalizada em decreto, que será publicado em breve.

Entretanto, a decisão causou estranheza no Governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), e no Secretário de Saúde do Estado de Goiás (SES-GO), Ismael Alexandrino, que afirmou já estar com Termo de Cooperação rascunhado e seria assinado até a próxima sexta-feira (15/5).

Caiado, em entrevista à TV Anhanguera, contou que recebeu a notícia com muita tristeza e preocupação. Ele afirma fez ligações para Ibaneis, Governador do DF, mas não foi atendido.

Em justificativas, Ibaneis fez críticas a abertura do comércio nas cidades do Entorno e também sobre o hospital de campanha em Águas Lindas, que ainda não está funcionando.

Secretário de Saúde de Goiás fala sobre decisão do governo do DF de não atender mais pacientes do Entorno com covid-19

Após a decisão do Governo do DF, o Secretário Ismael Alexandrino, afirmou que já estão sendo tomadas providências quanto às unidades de saúde na região. Equipes já estão trabalhando na abertura e estadualização do Hospital de Luziânia e Formosa; além do Hospital de Campanha de Águas Lindas, que receberá pacientes tanto de Goiás, quanto do DF.

Ele ainda afirma que o Sistema Único de Saúde (SUS) é tripartite e universal, e a delimitação do mapa não delimita a população dos estados de Goiás e Distrito Federal. O objetivo agora é unir forças para que a população seja atendia e pandemia seja superada.

Casos de coronavírus em Goiás

Conforme boletim epidemiológico divulgado na tarde desta quinta-feira (14/5), pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), Goiás registrou 198 casos de coronavírus, em apenas 24 horas. O número é o novo recorde de infectados em um dia.

De acordo com a SES-GO, há 1.423 pessoas contaminadas pela doença no estado, quase 200 casos a mais em relação a quarta-feira (13/5), que contabilizou 1.225. No Estado, há 14.084 casos suspeitos em investigação. Outros 4.469 já foram descartados.

Não é só o número de pessoas infectadas que está aumentando, os óbitos também. Conforme dados do boletim, são 64 mortes confirmadas por covid-19 até o momento. Outras 30 estão em investigação e 148 mortes suspeitas já foram descartadas.