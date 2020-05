Senador Canedo tem primeira morte por covid-19, anuncia Prefeitura

A Prefeitura de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, anunciou a primeira morte por covid-19 na cidade. Trata-se de um homem de 56 anos, que morava no Jardim Todos os Santos. Segundo o comunicado, feito no fim da tarde desta quinta-feira (14/5), ele estava internado no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Ainda conforme o comunicado, o sepultamento do paciente será no cemitério Parque Memorial. “Queremos alertar que não existe vacina, não existe tratamento específico. O melhor remédio é não pegar o vírus. é cumprir o isolamento, evitar aglomerações e se precisar sair, usar a máscara”, alertou o prefeito Divino Lemes, que também lamentou a morte do morador.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Senador Canedo tem 105 casos notificados do novo coronavírus, causador da covid-19. São 40 pacientes com exames positivos, sendo dois internados e 20 recuperados. Outros 63 casos já foram descartados. Casos estão espalhados por 24 bairros do município.

Senador Canedo e mais 78 municípios goianos são afetados pela covid-19

Goiás tem 1.430 casos confirmados de covid-19, segundo boletim epidemiológico desta quinta-feira (14/5), da Secretaria Estadual da Saúde (SES-GO). Destes, há 64 óbitos confirmados e 30 em investigação. No estado, há 14.084 casos suspeitos em investigação. Outros 4.469 já foram descartados.

De acordo com o boletim, o estado bateu um novo recorde de casos em um só dia. Foram 198 novos registros de infecção pelo coronavírus em apenas 24 horas.

Os 1.430 casos estão espalhados por 78 municípios goianos, entre eles Senador Canedo. Até esta quinta, 116 cidades investigam casos suspeitos da doença e outras 51 não tem nenhum registro do novo coronavírus. Ontem, o estado tinha 65 municípios sem notificações, segundo a plataforma Covid-19, do governo estadual.

A SES-GO esclarece que “os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilância Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais. Diante de eventuais inconsistências nos números, estes serão atualizados a partir das correções feitas pelas cidades nos sistemas de notificação.”