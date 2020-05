Venda de mercadorias pela internet garante funcionamento do setor agropecuário

Durante a pandemia, estamos aprendendo a comprar muitos produtos e serviços pela internet. Alguns setores da sociedade não podem parar. O agronegócio, por exemplo. Agora imagina só: em plena colheita, uma peça do seu trator estraga, atrasando todo seu planejamento. A loja física está fechada! E agora? Calma, vamos te mostrar que comprar peças agrícolas pela internet pode ser uma mão na roda. Ou uma roda na mão.

Já pensou em ficar sem pulverizador, colheitadeira ou o trator. Impensável, não é mesmo? Além de ser a solução para o problema, o comércio de peças online traz outras vantagens. Oferecendo uma maior variedade de produtos e marcas, o produtor pode pesquisar preços e comparar os itens, escolhendo o que se encaixa melhor à sua demanda.

Nas vendas de peças agrícolas online, as empresas podem colocar especificações técnicas além de destrinchar o que há no estoque, facilitando a reposição de peças. E não é só isso.

Preços menores

No ambiente digital, a competição costuma ser mais acirrada, já que exige uma menor infraestrutura e não há limites físicos para a concorrência de peças agrícolas. Então, ponto para o produtor. Os valores podem cair em até 30%, se comparado à média do mercado. Além disso, as facilidades de pagamento podem ajudar e muito.

Maior base de fornecedores

Só quem é produtor rural sabe a importância da cadeia de fornecedores para o sucesso do negócio. Com o comércio de peças online, você pode aumentar os parceiros para atender às suas necessidades. Pela internet, você consegue ter um controle e estabelecer uma comparação entre as empresas e os serviços, – principalmente de entrega – assegurando uma redução no tempo e até no preço final.