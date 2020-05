Após fuga, mulher é presa com 50 quilos de maconha e skunk, em Goiânia

Uma mulher foi presa, na noite desta quinta-feira (14/5), com cerca de 50 quilos de maconha e skunk, droga conhecida como supermaconha, no Setor Santos Dumont, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, ela foi abordada no Jardim Nova Esperança, mas tentou fugir e foi detida no bairro vizinho.

Ainda conforme a corporação, o veículo conduzido por ela foi abordado no Jardim Nova Esperança. A mulher tentou fugir, mais foi presa no Setor Santos Dumont, bairro vizinho.

No porta-malas do carro foram encontradas várias peças de drogas tipo maconha e skunk. Segundo a PM, “o prejuízo da ocorrência para o tráfico de drogas é de aproximadamente R$ 600 mil.

Com base nos fatos, a mulher foi presa e as drogas, assim como o carro, foram apreendidas.

Além de apreensão de maconha em Goiânia, PRF encontra mais 2 toneladas, em 48 horas, em Goiás

Também nesta quinta-feira (14/5), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais uma tonelada de maconha na região sudoeste do estado. Em 48 horas, foi a segunda tonelada da droga apreendida por policiais rodoviários federais entre Rio Verde e Jataí.

Segundo a corporação, uma caminhonete trafegava pela BR-060 quando começou a trafegar em alta velocidade depois de constatar que a viatura em patrulhamento se aproximava. Os policiais deram vários sinais de parada e a picape desobedecia, mas acabou sendo alcançada.

Dentro do carro, nos bancos e na carroceria, a PRF encontrou cerca de uma tonelada de maconha. O homem, de 49 anos, disse que pegou o carregamento de maconha em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, e seguia com destino a Goiânia. Ele já foi preso anteriormente por tráfico de drogas.

Durante a fiscalização, os agentes ainda descobriram que a caminhonete, com placas de Campo Grande, também no MS, foi roubado em Guarapuava, no interior paranaense. A ocorrência foi encaminhada para a polícia civil de Rio Verde.

Primeira apreensão de maconha

A primeira apreensão da tonelada de maconha, na mesma região, ocorreu na noite da última terça-feira (12). Um outra caminhonete foi apreendida também abarrotada, com uma tonelada da droga. Na ocasião, o motorista informou à polícia que transportaria a maconha até Brasília. O carro também era roubado e usava placas clonadas.