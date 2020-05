Aprenda a fazer lasanha de berinjela à bolonhesa

Por causa do isolamento social, tendo em vista a pandemia do coronavírus, todo mundo está em adaptação. O nosso conteúdo também. E a gente precisou mudar, principalmente, para manter o nosso canal no Youtube ativo. Afinal, sempre que possível, nosso time fica em casa. E, em meio a essa rotina, também ficou claro que as refeições do dia a dia tonaram-se quase eventos. Uma coisa puxou a outra… e decidimos dar um “up” na vertente gastronômica do Aproveite a cidade, adicionando culinária. E a primeira receita é: lasanha de berinjela à bolonhesa.

Pode confiar! A receita é uma delícia. E, apesar de minhas peripécias na cozinha (Paula Falcão) durante o preparo, ao lado da minha irmã, Carla Falcão, também integrante do time Aproveite; no final, dá muito certo. Aliás, esta receita surgiu a partir uma lasanha vegetariana que experimentamos em um restaurante de Goiânia, o Pitanga. A inspiração foi essa! Mas, decidimos fazer com molho bolonhesa para agradar mais aos habitantes da nossa casa.

As quantidades para fazer a esta receita de lasanha de berinjela à bolonhesa servirão bem até seis pessoas, tendo arroz branco como acompanhamento. Caso prefira a versão vegetariana do prato, basta fazer um molho pomodoro. Uma camada extra de queijo muçarela ali no meio da lasanha também fará diferença.

Ingredientes: Lasanha de berinjela à bolonhesa

2 berinjelas grandes (cortadas em fatias ou rodelas)

600 g de carne moída

1 molho de tomate (350g)

1 cebola pequena picada

200 g de queijo muçarela

3 tomates picados

Tempero à gosto

Cheiro verde à gosto

Pimenta de cheiro

Modo de preparo

Aqui a gente já começa a receita com dica! Cortar a berinjela em fatias deixará ela mais próxima da sensação de comer uma lasanha convencional. Porém, optar pelo corte em finas rodelas facilita muito o processo para quem não tem tanta habilidade assim na cozinha.

Para fazer o molho, coloque na panela aquecida, óleo e um fio de azeite. Acrescente o tempero (alho, sal e pimenta malagueta batidos no pilão). A quantidade é você quem define ao certo para fica do seu gosto.

Assim, na sequência, adicione a carne. Deixe cozinhar bem. Coloque na panela a cebola pequena picada e a pimenta de cheiro para dar aquele susto! Adicione os dois tomates picados e deixe a panela suar. Por fim, o molho de tomates e um pouco de água (meia medida do molho). Espere ferver e já com a panela desligada, adicione o cheiro verde. Ah! Confira e acerte o sal, se for necessário.

Lembre-se de deixar o forno aquecido a 180ºC enquanto monta a lasanha de berinjela. Intercale uma camada de molho e uma camada de berinjelas. Por fim, cubra com queijo muçarela. Leve ao forno por 20 minutos e no final (últimos 3 minutos) aumente um pouquinho a temperatura para o queijo ficar mais gratinado. Pronto, aproveite!

[custom_player src=’zoevideos.net/player/nda4d2fc1545ff5869df61b341f54443c’]