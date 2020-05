Bairros de Goiânia abastecidos pelo João Leite ficam sem água no domingo (17)

Alguns bairros de Goiânia que são abastecidos pelo João Leite devem ficar sem água no próximo domingo (17/5). O motivo é uma manutenção programada da Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago).

Conforme informações, será realizada uma manutenção na adutora de água tratada próximo à Estação de Tratamento de Água Jaime Câmara, no setor Negrão de Lima, em Goiânia. De acordo com a Saneago, serão feitas troca de válvulas e uma interligação para melhorar a eficiência e segurança no funcionamento do Sistema João Leite.

Para a execução do serviço, os registros serão fechados às 5h da manhã do domingo (17/5) e só serão religados após a finalização da manutenção, que deve acontecer por volta de 17h. A normalização do abastecimento será gradual, ao longo da noite.

Entretanto, só serão afetados os morados que não tiverem caixa d’água na residência. A Saneago orienta o consumo moderado de suas reservas durante o período de realização do serviço.

Veja a lista de bairros de Goiânia abastecidos pelo João Leite que ficam sem água no domingo (17)

Negrão de Lima

Vila Monticelli

Nova Vila

Vila Jaraguá

Vila Froés

Vila Megale

Setor Norte Ferroviário

Setor Aeroporto (somente uma parte)

Estação de Tratamento de Água de Planaltina também passa por manutenção

Na próxima segunda-feira (18/5), a Estação de Tratamento de Água (ETA) de Planaltina também passa por uma manutenção programada para a limpeza e desinfecção periódica dos seus decantadores, floculadores e filtros.

Para a execução dos serviços, os registros serão fechados às 6h e a previsão é retomar o abastecimento no município após a execução do serviço, provavelmente às 18h. A normalização do sistema será gradual, ao longo da noite.

Novamente, serão afetados os morados que não possuem caixa d’água na residência. A empresa solicita compreensão e orienta para o consumo moderado de água durante a manutenção.